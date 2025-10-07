Jennifer López y Ben Affleck se reencuentran tras su divorcio y así reaccionaron

Desde que Jennifer López solicitó el divorcio en agosto del 2024 justo en tiempos de celebrar sus dos años de casada con Ben Affleck, todo lo concerniente a la pareja ha sido del interés de sus seguidores y las publicaciones del corazón en todo el mundo. La cantante alegó diferencias irreconciliables.

Recientemente, se vio a una Jennifer más empoderada que mencionó en charla con CBS, que su ruptura amorosa le trajo muchas lecciones y con ella creció interiormente, insinuando que ha aprendido a estar sola y a no depender de una relación emocional.

Por su parte Ben, un hombre de pocas palabras en las entrevistas cuando se trata de su vida personal, se ha acercado más a su exesposa Jennifer Garner, por razón de los tres hijos que comparten, aunque es bien sabido que ella está en una relación estable con el empresario de comidas rápidas John Miller. Se rumora incluso que están comprometidos.

Aunque López y Affleck terminaron de manera cordial, realmente no se tenía noticia de que hubieran vuelto a verse tras la oficialización del divorcio, que se hizo legal en febrero pasado. Fue la noche del 6 de octubre en Nueva York donde la pareja coincidió en la alfombra roja de ‘El beso de la mujer araña’ y para algunos se vio muy cordial; para otros demasiado cercana, incluso coqueta.

Los más entusiastas van más allá y mencionan en las redes la posibilidad de que haya una tercera oportunidad para la pareja de artistas, que se dio una segunda en el 2021, luego de 17 años de haber sido novios, en el 2003.

Jennifer López y Ben Affleck sabían que se verían

La nueva película El beso de la mujer araña es protagonizada por López y producida por Ben, de ahí que los dos hayan acudido en lo que fue seguramente una cita para la que ambos se prepararon, porque sabían de la presencia del otro. En las imágenes captadas se evidencia que se hablan muy cerca, se ríen y por supuesto, las fotos y videos del momento de inmediato se viralizaron. Allí se les ve intercambiando sonrisas y en actitud cómplice.

“Esta película es exquisita. Jennifer, eres increíble”, expresó el actor en un video obtenido por la revista People.

Unas horas antes, en una entrevista con Craig Melvin, en Today, Jennifer también comentó con elogios para ben. “Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho, y siempre le daré ese crédito”.

En la entrevista a Today, la cantante dijo además cómo la grabación del musical, basado en la novela de Manuel Puig, la ayudó a recuperarse del divorcio.

“Es gracioso porque la historia habla de escapismo. Trata de cómo las películas y el arte nos salvan en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hacer este proyecto fue un sueño hecho realidad para mí, y realmente me ayudó a superar un momento difícil en mi vida personal”, dijo la artista.

‘Kiss of the Spider Woman’, su nombre original, es dirigida por Bill Condon, y allí Lopez interpreta a Aurora, quien encarna los deseos y temores de un preso político en una cárcel latinoamericana.

