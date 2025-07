Jessi Uribe recordó que Paola Jara perdió un bebé. Así se enteraron del nuevo embarazo

La noticia del embarazo de Paola Jara ha sido uno de los temas más comentados del mundo de la farándula en Colombia. La artista antioqueña tiene cinco meses y en noviembre dará a luz a su primera hija con Jessi Uribe. Con la llegada de la bebé, el santandereano completa cinco hijos, tres niñas y dos niños.

Este fin de semana, en Se dice de mí, el programa de Diva Jessurum, la intérprete de Murió el amor reveló algunos detalles de su relación con Jessi Uribe, su embarazo y más.

En ese mismo programa, Jessi hizo una confesión que solo conocía su círculo cercano: “queríamos tener un bebé juntos y pasó lo que pasó. No sé si Pao lo dijo, pero Pao perdió un bebé y no nos quedó como ganas… Dijimos: ‘no forcemos las cosas, pidámosle a Dios, lo que él quiera’”, reveló el cantante.

La noticia de la pérdida no fue fácil: “estábamos en Punta Cana y le dije: ‘Mira, ya tengo cuatro hijos, mejor dejemos así’”. A raíz de eso, Paola tomó una decisión radical: “me dijo: ‘Entonces voy a empezar a planificar, voy a guardar mis pastillas en mi maleta para viajar con ellas, porque cuando estemos en Estados Unidos no nos las van a vender tan fácil’”.

Sin embargo, su destino era otro. Tiempo después, justo antes de un concierto, se enteraron que Paola estaba nuevamente embarazada. Así lo contó la paisa: “teníamos dos ‘shows’ en Estados Unidos y no me bajaba. Le dije a Jessi: ‘Estoy paniqueada, necesito una prueba ya, quiero saber’”. El resultado salió positivo y ahora esperan su primera bebé.

“Fue algo muy lindo, aunque no lo estábamos buscando. Pero mire, Dios tiene preparadas sus pruebas y también sus bendiciones. Lo que estamos viviendo ahora es algo maravilloso”, agregó Jessi.

¿Cómo comenzó el romance de Paola Jara y Jessi Uribe?

Como se conoció en el mundo de la farándula, la relación de Jessi Uribe y Paola Jara estuvo en el ojo público en sus inicios, pues el intérprete de Dulce pecado todavía estaba casado con la mamá de sus hijos mayores.

Paola Jara reveló en la mencionada entrevista cómo conoció inició su historia de amor: “Conocí a Jessi cuando estaba con ‘Rafa’ Mejía; él nos mostró unos videos de los inicios de Jessi como cantante. Nos dijo que íbamos a grabar algo con él y, efectivamente, lo hicimos, ahí llegó ‘Como si nada’”.

Contó que, como el vínculo era netamente laboral, en un comienzo no sintió atracción por él: “yo ya lo había visto en varias promociones y emisoras, y aunque habíamos coincidido en ese proyecto, la verdad es que no me gustaba para nada. Cero atracción. No me llamaba la atención ni un poquito. No me gustaba ni cinco", afirmó entre risas.

Sobre cómo la conquistó, Paola recordó: “un día me sorprendió diciéndome que yo había sido su amor platónico durante mucho tiempo". Luego, Jessi le envió una canción que se convirtió en el punto de quiebre para que Paola se diera cuenta que estaba comenzando a sentir algo por él: “Cuando la escuché sentí nervios y también susto. Me asustaba sentir eso, porque sabía que era algo real, pero no sabía por qué lo sentía. Fue un proceso largo, pero él fue muy insistente y acelerado. Es muy noble, muy cariñoso, hizo muchas cosas por conquistarme y, sin darme cuenta, se metió en mi corazón".