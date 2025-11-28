Así se ve Paola Jara luego dar a luz a su hija Emilia. Mostró video

El pasado 19 de noviembre, Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron el nacimiento de Emilia, su primera hija. Los intérpretes de Como si nada documentaron a través de sus redes el proceso del embarazo. De hecho, recientemente estrenaron una canción que lleva el mismo nombre de la bebé y con la que expresan su felicidad por darle la bienvenida a la nueva integrante de la familia.

Paola Jara después de dar a luz

Aunque por ahora no han presentado oficialmente a la bebé en sus redes sociales, la pareja ha publicado algunas fotografías donde no han dejado ver su rostro. Sin embargo, en los comentarios en redes sociales los internautas los ha felicitado por haber cumplido su sueño de ser padres: “Felicidades por la llegada de Emi, bendiciones”, “felicidades por la llegada de ese ángel”, “llegó la luz más grande de la vida”, “esa princesa es una bendición, bienvenida Emilia”, “una bebé hermosa”, “preciosa Emilia”, “felicitaciones a los dos”.

Recientemente, la cantante paisa publicó una historia en su cuenta de Instagram donde tiene 6,8 millones de seguidores, presumiendo su abdomen nueve días después del parto.

“Así vamos poco a poco en mi recuperación post parto. Estaba que me moría del dolor de espalda, el cuello, mejor dicho, sentía como si un camión me hubiera pasado por encima y empecé con mis masajes post parto y ha sido una bendición”, escribió junto al video.

Aunque algunos internautas la felicitaron por su disciplina para tener un buen cuerpo, otros la criticaron: “No sé cuál es la necesidad de mostrar cómo va su post parto”, “por qué a todas estas mujeres le da por mostrar el abdomen después de tener hijos”, “Hace unos días dio a luz y lo único que muchos aplauden es que ‘recuperó el cuerpo’”, “les importa más salir a enseñar que no subieron de peso proceso normal, saben a cuantas mamás recién dado a luz y no están así pueden afectar”.

Paola Jara preservó las células madre del cordón umbilical de su hija

La artista de 42 años reveló que tomó esta decisión, pensando en el futuro de su hija o de algún ser querido, ya que son una opción terapéutica ante posibles enfermedades graves: “Al conservar estas células madre estamos dejando una opción de salud para nuestra familia porque en algún momento podría utilizarse para terapias de enfermedades graves o incluso en terapias regenerativas que hoy se están investigando”.