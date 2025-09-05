Jhon Alex Castaño discutió en vivo con locutora de Tropicana: “Es un grosero”

Recientemente, Jhon Álex Castaño estuvo como invitado en Tropicana, una reconocida emisora del país. Allí, dialogó sobre su carrera profesional con Jota Flórez, Luchito Humor y los demás locutores.

¿Qué pasó con Jhon Álex Castaño y la locutora de Tropicana?

Casi al final de la entrevista, Flórez le hizo una pregunta al intérprete de Déjala que se vaya, que terminó convirtiéndose en tendencia. El locutor lo cuestionó sobre un incómodo momento que él le había hecho pasar a Luchy, una de sus compañeras de cabina, hace un tiempo cuando le realizó una entrevista. De acuerdo con lo que dijo, el artista tuvo una actitud incómoda con ella, pues no le respondía lo que ella le preguntaba.

“¿Qué le diría a esa locutora si la tuviera al frente?”, le preguntó Jota al cantante, a lo que él contestó: “¿Cuántos años tiene?”. Cuando el locutor le dijo la edad, Castaño dijo: “Ya está vieja”. En ese momento, Luchy, quien estaba presente, le contestó: “¿viste que es grosero?”.

El artista intentó explicar la razón de su actitud es esa pasada entrevista: “Es paradójico y chistoso. Yo no me derrito con ninguna. Ustedes están enseñadas a que todo cantante llegue es a coquetear y a copiarles por todo, pero lo paradójico de todo, es que es a la entrevista que más le hemos echado flores, la que hemos dicho que más pegó. Yo sé qué hago y sé a quién peino y a quién no”, dijo.

Locutora de Tropicana se molesta con Jhon Álex Castaño

Esas palabras del cantante no fueron del total agrado de Luchy, quien no dudó en responder de manera tajante: “Lo que acaba de decir es una grosería, me acaba de decir que es que él se tiene que rendir a mis pies y que las mujeres queremos que los cantantes vengan a enamorarnos. ¿Cuándo hemos dicho eso? Jamás”.

El intérprete de música popular insistió que no se trató de nada personal, sino que, por el contrario, así suele ser siempre en todas las entrevistas que concede a los medios de comunicación: “Lo siento. Es mi forma de ser. Tengo 45 años y solo Dios me cambiaría. Le doy gracias por la entrevista porque fue un éxito completo y ese soy yo. No te pegué, no te mordí. No tengo nada de qué arrepentirme ni disculparme. Es mi ser, es mi esencia, y no es la primera ni la última. Más de una habrá quedado brava, triste, pero le ha ido bien con la entrevista".

Al final, Jota les pidió que aprovecharan el espacio para hacer las ‘pases’. “Yo no estoy mal y no voy a pelear con una niña. Soy un hombre adulto, no tenía idea de que esta muchachita estaba enojada conmigo. Yo contesto así en todas las entrevistas. Si le debo una disculpa, se la ofrezco. Mil disculpas, no sabía que estaba molesta. Y si usted ve los podcasts, se dará cuenta que no es a la primera persona a la que le contesto de esa manera o a la que no dejo hablar. Así soy yo. Estaba sano que tenía un enemigo y más que era una mujer. Entonces, perdón".

Luchy cerró el tema aclarando lo que realmente ocurrió con el artista para que no quedaran dudas o se malinterpretara la información: “Yo nunca dije que estaba molesta con él. Yo simplemente dije que no fue fácil, resultó incómoda porque él no me respondía lo que yo le preguntaba. Eso es diferente a decir que sea una mala persona o que yo esté enojada. Al contrario, admiramos su música. Como él dice, el podcast fue exitoso, le fue muy bien, pero fue difícil porque hay invitados que no son fáciles de entrevistar, y él es uno de ellos”.