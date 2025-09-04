Luisa Fernanda W aclaró rumores de supuesto embarazo: “No sé cómo sentirme”

A principios de julio de este año, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se mudaron a Ciudad de México con la idea de expandir la carrera musical del cantante de música popular en el país azteca.

A través de redes sociales la pareja ha publicado todo el proceso de su llegada y acomodación en su nuevo hogar. De acuerdo con lo que han revelado, Máximo y Domenic, sus hijos, también se han acoplado muy bien al cambio y durante el tiempo que llevan allá, se han mostrado felices conociendo y disfrutando de los lugares más especiales de la ciudad.

Aunque el intérprete de Tengo ganas ha tenido que viajar constantemente a Colombia por diferentes compromisos laborales, la influenciadora paisa se ha quedado en México con los niños.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Fotografía por: Instagram @luisafernandaw

¿Luisa Fernanda W está embarazada?

Desde hace varios meses, en redes sociales se ha rumorado que, supuestamente, la también empresaria está embarazada; sin embargo, ella lo ha desmentido.

En los últimos días volvieron las especulaciones luego que se le observara una pronunciada barriguita en unas de sus fotos. Una vez más, Luisa aclaró que no se trata de un embarazo sino de un ligero aumento de peso:

“Les voy a compartir algo y es que a veces de verdad no sé cómo sentir cuando me dicen ‘Luisa, estás embarazada’ o ‘sí, lo estás ocultando’. Simplemente, lo que les puedo decir es que, muy sinceramente, desde que llegué a México he comido tacos de una manera deliciosa y no estoy en embarazo”.

Reconoció que, seguramente, tiene mucho que ver que en las últimas semanas no ha tenido una alimentación balanceada como acostumbra a hacerlo: “De verdad, no sé cómo sentirme. Quizá me he subido unos kilitos, pero eso qué, estoy pasando por una etapa en la que de pronto no me estoy cuidando como lo hago normalmente y quien me conoce hace muchos años sabe que Luisa Fernanda pasa por estos ciclos varias veces. Tengo que dedicarme más a esa alimentación más consciente. No opinemos del cuerpo de las personas, evitémoslo".

Algunos internautas han comentado al respecto: “Lo mismo decía cuando tuvo su segundo hijo”, “Siento que unos día dirá voy a hacer mamá por tercera vez , ella tiene cara de embarazada y si lo está ojalá sea una niña”, “a Luisa la quieren hacer tener como 5 hijos”, “ya uno no puede tener el colon inflamado o estar medio barrigón porque es embarazo”.