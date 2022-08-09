Jhonny Rivera abre su hotel para recibir ayuda y hospedar rescatistas: “Los esperamos”

El cantante de música popular Jhonny Rivera fue uno de los primeros artistas que dejó ver los daños que causó en su casa, ubicada en las afueras de la capital risaraldense, el terremoto del pasado martes 10 de agosto.

“Muchos daños materiales, mucha cosa, pero afortunadamente estamos bien. Solamente a mi tía se le vino un mueble en la cabeza y la golpeó, pero nada tan grave, pues. No le pasó nada”, mencionó el mismo día del sismo.

En Pereira, uno de los sitios más afectados en la tragedia, el cantante además de tener su casa, también posee un hotel que ahora se convierte en un centro importante de ayuda de esta zona.

Hotel La Rivera de Jhonny Rivera hospeda rescatistas, médicos y damnificados

El cantante y su esposa, la también intérprete Jenny López, anunciaron que se unieron a esa red de solidaridad que busca socorrer a los damnificados de la tragedia. Convirtieron su hotel ubicado en el centro de Pereira como punto de acopio y espacio de alojamiento para quienes participan en las labores de atención.

Jhonny ha dejado ver la cantidad de ayuda que ha llegado a este lugar y que ha enviado en camionetas a los puntos requeridos.

Junto a su esposa, enfatizó en que quienes deseen donar pueden contribuir con agua, elementos desechables, alimentos no perecederos, cobijas, pañales, crema para bebés, pañitos y alimentos para perros y gatos. Mencionó que en una de sus visitas para hacer llegar ayuda, se dio cuenta de que no hay desechables para servir el alimento, por lo cual pidió de estos elementos.

Rivera también abrió su hotel para atender a los rescatistas que están en labor en la ciudad, así como a un grupo de 15 médicos que llegaron de Medellín a ayudar en la emergencia.

En una de sus historias temporales, el cantautor explicó que de igual manera ofrecieron lugar a siete familias que lo perdieron todo, sin embargo también aclaró que de momento no les es posible albergar a más, ya que el hotel está lleno. Pidió que las personas que han llegado allí a buscar ayuda entiendan que no tienen más espacio, pero también indicó que en la medida en que los actuales huéspedes se vayan yendo, darán lugar a otros.

Rivera explicó a quienes están cerca de Pereira y tienen interés en colaborar puede ir a su hotel a dejar su donación. Hotel La Rivera, Calle 20 #3-58, centro de Pereira.

El cantante es uno de los artistas que estará el próximo sábado en La Macarena, en la capital antioqueña, en el concierto que recaudará ayuda para los damnificados.

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