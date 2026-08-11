Ella es Yuri Copete, la ex reina y modelo de Colombiamoda que perdió su casa en el terremoto

El terremoto ocurrido en Colombia el lunes 10 de agosto pasadas las 7:30 de la mañana afectó principalmente los departamentos del Valle, Caldas, Risaralda, Cauca y Chocó. Un municipio de este último llamado San José del Palmar fue el epicentro del sismo, que derivó en una emergencia catalogada como desastre nacional por el Gobierno.

En la capital chocoana la familia de la ex reina de belleza Yuri Copete, quien fue Miss Universe Chocó 2020, también se vio gravemente afectada. La modelo y comunicadora usó sus redes sociales para revelar que su casa se perdió.

“Mi familia está bien, amistades y conocidos, eso es lo que primero le agradezco a Dios… Infortunadamente, perdimos nuestra casa”, reveló junto a un video donde en medio de lágrimas cuenta lo ocurrido.

Desde México donde reside desde hace varios meses y cumple compromisos profesionales, Yuri ha procurado estar atenta a la situación de su ciudad. Este martes advirtió que sigue habiendo movimientos por lo cual hizo un llamado a que los habitantes de la capital chocoana descarguen la aplicación que alerta de los movimientos telúricos. “Se siguen cayendo casas, no entren ni se acerquen a viviendas afectadas”, puntualizó en otro de sus post.

Así mismo ha convocado a orar para que las personas desaparecidas sean halladas con vida y pide “fortaleza a todas las personas damnificadas”.

Yuri quien divulgó además que no se ha podido comunicar con su familia, ya que Chocó tiene problemas en este aspecto, hizo un llamado a sus seguidores para que envíen ayuda, ya que los insumos en Chocó se agotaron.

“Mi corazón está destrozado por familias que lo perdieron todo hoy, cosas materiales, algunos sus familiares o amistades, que Dios me les de mucha fortaleza. El Chocó y otras regiones del país están atravesando momentos muy difíciles, y hoy son muchas las familias que necesitan ayuda para poder volver a empezar”, escribió en otra de sus publicaciones.

¿Quién es Yuri Copete?

Yuri Vanessa Copete Mosquera, nació en Quibdó, y por ello representó a Chocó en el Concurso Miss Universe Colombia en el 2020.

Actualmente tiene 33 años. Una vez entregó la corona estuvo trabajando en el departamento de prensa de la gobernación de su departamento.

Estudio Comunicación en la Universidad Católica Luis Amigó de Antioquia y posteriormente trabajó en relaciones públicas en la Clínica Isis de Medellín. Tiene una hermana y es hija de educadores.

Yuri fue muy mediática en su año de reinado, ya que lució con orgullo su melena afro, en lugar de alisarse. Siempre ha procurado ser una embajadora de su tierra hablando de su riqueza cultural.

Está radicada en México, pero viene frecuentemente a Colombia. A finales de julio estuvo en Medellín participando como modelo en varios desfiles de Colombiamoda. Anteriormente fue modelo en la feria Colombiatex.