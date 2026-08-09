Jimmy Vásquez terminó con su novia. Habló con Vea de la razón: “Llegamos a un punto difícil”

Jimmy Vásquez actualmente está en pantalla en la competencia de ‘MasterChef Celebrity’ donde hay actualmente 22 participantes, luego de que tres de los famosos aspirantes ya fueran eliminados.

Hugo Gómez, Angélica Blandón y Diana Mina se convirtieron en los primeros en quedar fuera de la famosa cocina.

El actor por su parte, sigue en la competencia y en una charla con Vea se refirió a los desafíos que enfrentó en su paso por el reality y detalló que resultó bastante complejo, pues no le fue nada fácil recibir las criticas sobre preparaciones que procuraba hacer lo mejor posible.

Así mismo, destacó que una de los grandes lecciones que le dejó la experiencia fue que le permitió reconciliarse con su arte. Ahora está muy dedicado al teatro y a su tarea en organizar y llevar piezas teatrales de alto nivel a Barrancabermeja, Santander, donde realiza esta labor desde hace algún tiempo.

Jimmy Vásquez y su novia terminaron en febrero pasado

En la charla también le preguntamos por su vida sentimental y reveló en exclusiva que en febrero de este año terminó con su novia Valentina Ramírez.

Recordemos que tras su separación de su esposa Claudia Aguirre, quien es la madre de sus dos hijos, Vásquez aguardó un buen tiempo antes de salir con alguien. Dentro de lo que había revelado, ella también es artista, residente en Ibagué y procuraban visitarse mutuamente, ya que Jimmy siempre ha tenido la capital como su base de operaciones.

Vásquez detalló la complejidad que tienen las relaciones, así como su carrera misma y el hecho de ser consciente de ello, definitivamente no lo hace menos difícil, pero es clave soltar.

Valentina Ramírez, quien fue novia del actor Jimmy Vásquez por tres años. Fotografía por: Instagram

“Así como en el casting para el actor, muchas veces no va a pasar nada y tú puedes sentir que hiciste un buen casting, pero no va a pasar, con la relación de pareja puede pasar lo mismo. Puedes sentir que tú estás haciendo las cosas bien y no se van a dar las cosas y hay que soltarlas y hay que dar las gracias y seguir, porque ¿qué más?”, dijo Vásquez resaltando que su ruptura se dio de manera cordial.

“Estuve en una relación muy bonita casi tres años”, puntualizó.

¿Por qué terminaron Jimmy Vásquez y Valentina Ramírez?

Luego mencionó las causas del rompimiento. Contó que él procuró ser claro en que no quería tener más hijos de los que había tenido en su matrimonio, pero su novia en algún punto cambió de opinión.

“Ya llegamos a una negociación, luego llegamos a un punto difícil en donde ella realmente quería un hijo y yo ya tengo los míos muy grandes y pues ya eso son (cosas) innegociables para los dos y pues tuvimos que despedirnos. Pero terminaron las cosas bien, afortunadamente. Solo pues con mucha tristeza”, dijo el actor que por ahora siente que está muy ocupado para pensar en salir con alguien, no obstante, está abierto a esa posibilidad.

“Lo que pasa es que tampoco le doy muchas oportunidades a que llegue (esa persona) porque estoy muy ocupado, ahorita estoy en este momento como productor con Barrancabermeja y en Bucaramanga como asesor de varios proyectos muy grandes, macroproyectos culturales y eso me ocupa tiempo”.

Aunque admite que la compañía de una pareja a veces le hace falta, también resalta que sus hijos llenan ese tipo de vacíos: “Ellos son ese soporte emocional cuando están conmigo, cuando no estoy con ellos, igual estoy muy ocupado. Aunque llega un punto en donde no sé, tú sales de ensayo, de trabajo, del gimnasio y de todo y llegas a la casa y estás solo contigo y te das cuenta (y dices) ‘qué rico sería alguien de verdad, un abracito, un arrunche, alguien con quien sentarse a hablar carreta de lo que pasó en el día y eso pues sí hace falta”.

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