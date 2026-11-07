Johanna Fadul revela cómo quedó embarazada, junto a Juanse Quintero: "Un momento único"

El 15 de octubre pasado Johanna Fadul y su esposo Juanse Quintero publicaron un emotivo video junto a una ecografía que confirmó que serán padres.

La noticia celebrada por sus millones de seguidores y colegas llegó tras años de anhelar tener un hijo. Recordemos que la pareja enfrentó hace 11 años la pérdida de sus gemelas, lo cual además de afectarlos bastante, dejó secuelas en el útero de la actriz que con el tiempo comenzó a tener inconvenientes para quedar embarazada.

Según ella misma ha señalado en diversas entrevistas tuvo que recurrir a médicos especializados, en busca de un tratamiento de fertilidad exitoso.

Ahora la actriz y su esposo compartieron un video en el que revelan cómo fue el proceso que derivó en las gestación del pequeño que esperan para el 2027.

En dicho material dejaron al descubierto que recurrieron a un tratamiento médico desde octubre del año pasado en Profamilia, denominado Fecundación asistida.

En las imágenes Fadul confiesa que en medio de dicho proceso experimentó mareos y síntomas como si estuviera embarazada, pero en realidad eran los efectos de cada procedimiento que enfrentaba.

El video evidencia momentos clave del proceso que incluyó extracción de óvulos, transferencia embrionaria y en general, una espera importante.

Publicidad

“Hay milagros que comienzan mucho antes de hacerse realidad, comienzan con una oración, un sueño y un corazón que nunca pierde la fe”, escribió la actriz en el texto que acompañó el testimonio, en el que siempre estuvo JuanSe atento.

Te puede interesar: Johanna Fadul y JuanSe Quintero serán papás y lo anunciaron con esta foto. "Nuestro milagro"

La unidad de fertilidad de Profamilia reaccionó a la publicación y Johanna se mostró agradecida: "Eternamente agradecidos, nos sentimos afortunados, porque Dios literal los puso en nuestro camino en el momento perfecto, su experiencia, conocimiento y amor es impecable. Gracias por hacer en nuestra vida un momento único e incomparable. Los amamos".

Publicidad

Así mismo, trascendió que la pareja tuvo la posibilidad de conocer si sería un niño o una niña, pero ellos quisieron dejarse sorprender y esperar. Johanna será madre a los 41 años y JuanSe a los 38.

¿Qué pasó con las gemelas de Johanna Fadul y JuanSe Quintero?

La pareja de actores que tiene más de 14 años de relación esperaban en el 2015 a sus pequeñas Antonella y Anabella, no obstante hubo complicaciones en la gestación que derivaron en que la actriz dejara de sentir a las niñas.

Publicidad

Fue entonces cuando acudieron al médico que le diagnosticó el síndrome de transfusión feto-fetal, una situación que ocurre en embarazos gemelares cuando comparten placenta y hay anomalía en la distribución de sangre. Pese a que en un principio se creyó que se podía salvar una de las pequeñas, las dos fallecieron. Fueron seis días difíciles bajo supervisión médica, donde Johanna hizo trabajo de parto, cargó sus pequeñas y luego se despidió de ellas.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento