Actor de ‘Bella Calamidades’ reapareció luego de dos meses en rehabilitación

El actor Jonathan Islas, conocido por su participación en producciones de televisión tanto en México como en Colombia, reapareció recientemente en redes sociales luego de pasar más de dos meses en rehabilitación por su adicción al alcohol. Con una carrera que incluye títulos como Bella Calamidades, Perro amor y Señora Acero, el mexicano ha sido una figura cercana al público colombiano.

Sin embargo, en marzo de 2025, el hombre de 45 años sorprendió a sus seguidores al compartir, a través de un video en su cuenta de Instagram, su lucha contra el alcoholismo. En aquella ocasión, confesó que su adicción lo había superado y que había tomado la decisión de buscar ayuda profesional: “Pensé que era una persona muy fuerte, que podía controlar todo, y me doy cuenta de que no, que el alcohol me superó”.

A partir de ese momento, Jonathan Islas se internó en un centro especializado para iniciar un proceso de sanación física y emocional. Ahora, después de 65 días de tratamiento, compartió un nuevo video para anunciar su regreso y reflexionar sobre esta etapa de transformación personal.

Jonathan Islas anunció que saldrá de rehabilitación

“Después de más de 65 días aquí en Baja del Sol, estoy muy contento”, expresó inicialmente en un mensaje grabado desde las instalaciones del centro de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez, en Baja California.

Visiblemente sereno y agradecido, Jonathan Islas destacó la importancia de este tiempo lejos de los reflectores: “No saben la experiencia tan bonita que he vivido aquí adentro, el volverme a encontrar conmigo, curar y sanar tantas cosas que venía cargando de tantos años y no le había puesto cuidado”.

En el video, el actor también agradeció a Julio César Chávez, fundador del centro, así como a su esposa Miriam Escobar y al equipo de apoyo que lo acompañó durante este proceso. Además, aprovechó la ocasión y envió un mensaje de esperanza para quienes enfrentan momentos similares al que él vivió: “Les recomiendo a toda la gente que esté pasando por un mal momento que se dé tiempo de encontrarse, de reencontrarse, de buscar el amor propio. La verdad que vale la pena”.

Para finalizar su mensaje, Jonathan Islas entregó otra importante noticia: en próximos días estará de regreso a México con “todas las pilas” para retomar su carrera artística como actor y cantante. Razón por la que sus seguidores y amigos no tardaron en felicitarlo a través de la caja de comentarios de su publicación.

