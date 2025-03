Jordi Martin lanza fuertes declaraciones contra Piqué, ex de Shakira

Aunque Shakira y Piqué se separaron hace tres años, todavía siguen siendo protagonistas de titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales. Jordi Martin, uno de los periodistas que ha seguido de cerca la vida del futbolista y la cantante barranquillera, se ha encargado de revelar detalles de lo que ocurrió entre ellos.

El reportero español destapó la infidelidad del exfutbolista del Barcelona con Clara Chía y, desde ese momento, no ha parado de fotografiarlos cada vez que puede, pese a que el también empresario y su novia lo demandaron por acoso, solicitando una orden de alejamiento.

¿Qué dijo Jordi Martin sobre Piqué?

Jordi Martin es uno de los paparazzi más reconocidos de la prensa rosa. A lo largo de su carrera se ha visto involucrado en diferentes polémicas por incomodar, con sus fotografías, a múltiples famosos y celebridades del mundo del espectáculo.

Piqué, Shakira y Jordi Martin. Fotografía por: Instagram

Recientemente, el fotoperiodista concedió una entrevista para el programa Lubox TV, donde se refirió, una vez más, sobre Piqué, con fuertes palabras:

“Es una persona xenófoba, racista, que se refería a Shakira y sus familiares como ‘panchitos’, es despectivo. La familia de Piqué es una familia clasista, de la alta burguesía catalana, la mamá siempre a fingido querer mucho a Shakira, no la ha querido nunca, siempre ha fingido tener una relación muy cercana a los papás de Shakira, pero es mentira”, dijo inicialmente.

Aseguró que la familia de Piqué, supuestamente, nunca quiso a Shakira ni a sus padres. “Ellos se acercaron a Shakira por interés. Aquí hay muchas cosas que no han salido porque ella se ha callado. Shakira también tiene sus cosas, pero en el tema de Hacienda ella se ha callado muchas cosas, el problema que tuvo con la Fiscalía, con la Hacienda española que le iban a dar 8 años de cárcel y le han hecho pagar 24 millones de euros, es porque todo el entramado mobiliario a Shakira se lo manejaba el papá de Piqué y ahí él ha hecho desfalcos. Ella podría ir a matar, pero no lo ha hecho. Shakira se entregó en cuerpo y alma a su pareja, esas cosas no han salido. Yo fui el que le abrí los ojos a ella de que había sido engañada 11 años”, contó el paparazzi.

“Es muy mala persona”: Jordi Martin arremete contra Clara Chía

El reportero también se refirió a Clara Chía, novia de Piqué, quien tampoco es de sus agrados. Durante este tiempo, también se ha dedicado a seguirla y captarla mientras está con el futbolista o incluso sola. Según el periodista, tiene una orden de alejamiento por 400 metros con ella, aun así y pese a la batalla legal que tuvieron, Martin continúa tras sus pasos.

“Clara Chía es muy mala persona, es un demonio en persona. Es la típica que pone cara de corderito. La niña malcriada le ha dado pena estar sola y la inmadurez de que Piqué tiene una buena relación con Shakira, lo ha intoxicado, entonces él cogió el primer avión (de Miami a España) y se ha ido con ella”, señaló.

Finalmente, el fotógrafo le envió un contundente mensaje a la expareja de Shakira, haciéndole una advertencia:

“Ese tipo va a ser mi enemigo hasta el día que me muera. Yo le voy a decir una cosa a Piqué: tú sabes que yo me he dedicado toda mi vida a seguirte, Miami es una ciudad muy bonita y hay mujeres muy bellas, de todas las nacionalidades, yo sé que vas a cometer un error, y ¿sabes quién va a estar ahí detrás tuyo? Yo, así que ponte ojos porque vas a cometer el error, porque Shakira en el tour va a durar hasta final de año y él va a estar aquí muchos meses, y él aquí, ahora mismo, ya está pasándosela bien, está con uno de sus mejores amigos que es un travieso. Como vas a estar muchos meses aquí y yo soy vecino tuyo, porque de tu casa a la mía he tardado 3 minutos caminando, yo voy a estar ahí”.