Jorge Alfredo Vargas dedicó sentidas palabras a María Lucía Fernández

Jorge Alfredo Vargas es sin lugar a dudas uno de los periodistas y presentadores más destacados de la pantalla colombiana. El bogotano que además es periodista en Blu Radio lleva casi dos décadas en ‘Noticias Caracol’.

Anteriormente había estado en Noticias RCN, en dicho canal también dirigió el talkshow ‘Yo José Gabriel’ y presentó eventos y transmisiones como el ‘Concurso Nacional de Belleza’. También pasó por el ‘Noticiero Criptón’.

Por su parte, su dupla en las noticias, María Lucía Fernández, a quien llaman cariñosamente ‘Malu’, está también en el periodístico como Séptimo Día, junto a Manuel Teodoro. En sus inicios fue conductora del emblemático magazín ‘Panorama’, dirigido por Julio Sánchez Cristo.

Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández la dupla de noticias más antigua en tv

Desde hace 19 años Vargas y Fernández son los encargados de presentar las noticias en el prime time de Noticias Caracol y este 16 de octubre celebraron ese tiempo de compartir el set. Vargas escribió en sus redes “19 años juntos al aire… Y comenzamos sin gafas. Aquí seguimos con la gran partner“, y acompañó la publicación con un par de instantáneas en el set del informativo.

“El gran compañero de trabajo. Y aquí seguimos”, escribió Malu, reaccionando así a la foto que su compañero subió.

El post contó con respuestas de otros reconocidos personajes como Diva Jesurum y Pilar Castaño quien escribió: "Son la pareja más querida y creíble de la TV Colombiana... Una institución de credibilidad y elegancia..."

Por su parte Inés María Zabaraín, esposa de Vargas y madre de sus tres hijos publicó dos alegres emoticones.

Tanto María Lucía como Jorge Alfredo son comunicadores Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana; los dos estuvieron en el desaparecido QAP Noticias. Fernández también tuvo su paso por la radio hace algunos años cuando trabajó en Caracol Radio.

