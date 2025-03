Jorge Alfredo Vargas recibió inesperada llamada al aire. Así reaccionó

Desde sus inicios, Jorge Alfredo Vargas mostró un interés genuino por el mundo de la comunicación. Su experiencia en destacados noticieros y programas de opinión le ha ayudado a construir una gran imagen frente a los televidentes. A lo largo de su carrera, el presentador ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personalidades y cubrir eventos de gran importancia nacional e internacional.

Gracias a su trabajo como periodista, presentador y director, Jorge Alfredo ha sido merecedor de múltiples galardones, entre ellos, el Premio Nacional de Periodismo, Premios India Catalina, Premios TVyNovelas como ‘Mejor Presentador de Noticias’.

Jorge Alfredo Vargas, presentador de 'Noticias Caracol'. Fotografía por: Instagram

Jorge Alfredo cumplió años. Esta fue la sorpresa que recibió

El pasado viernes 14 de marzo, el esposo de Inés María Zabaraín cumplió 58 años. A través de sus redes sociales mostró cómo celebró esa fecha especial junto a sus seres queridos y amigos más cercanos.

Durane una transmisión en vivo de Voz Populi, el también locutor experimentó un momento de gran emoción al recibir una llamada inesperada durante el programa. Este episodio, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, mostró una faceta más humana y sensible del famoso conductor.

Mientras el periodista estaba en plena interacción con la audiencia, el programa dio un giro inesperado. De repente, una llamada telefónica interrumpió el momento y dejándolo sorprendido.

“¿Quién habla?”, dijo Jorge Alfredo, quien no se imaginaba quién estaba detrás de esa llamada. Enseguida, le responden: “Habla su mamá”. Cuando el presentador de Noticias Caracol escuchó que se trataba de su progenitora no pudo ocultar su cara de sorpresa: “¡Madre! ¿Estás al aire?”.

Lucía Angulo, la mamá del presentador, aprovechó el momento para felicitarlo por su cumpleaños. Le dedicó unas conmovedoras palabras que llegaron al corazón de su hijo:

“Llamo a darte un saludo de cumpleaños, a mandarte un abrazo, un beso, a repetirte lo que te quiero, te mando mil bendiciones y gracias por ser mi hijo”.

Jorge Alfredo no salía de su asombro: “¿Cómo hicieron para tener a mi mamá? Madre, estás en Voz Populi al aire”.

Antes de colgar la inesperada llamada, doña Lucía agregó: “estoy deseándote lo mejor, sabes lo que te quiero, lo que te amo y que has sido un hijo incomparable, no te digo más porque me pongo a llorar”.

Para finalizar, el periodista le agradeció a su progenitora por sus palabras: “no me digas más que me pongo a llorar yo, con la venia de todos los oyentes, esas cosas no se hacen en primera persona en el cumpleaños mío, tú sabes lo que te quiero. Qué linda, qué sorpresa tan linda, ¿quién se inventó esta cosa? Tan lindos, muchas gracias”.

El conmovedor momento dejó múltiples comentarios en redes sociales: “merecido total mi Jorgito bello”, “la mejor llamada que todo ser humano necesita”, “excelente persona, excelente profesional, excelente padre, mil felicitaciones, Dios lo bendiga”, “qué bonito”, “la llamada q uno no debe ignorar JAMÁS, así sea pa’ regañarnos, y me imagino q la mamá del GRAN Jorge Alfredo ha de ser una mujer mayor toda bella ella, toda tiernita”.