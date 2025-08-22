Jorge Rausch: confesiones de vida y excesos del juez de ‘MasterChef Celebrity’

La cocina de Jorge Rausch uno de los chef más famosos del país quien está al aire como jurado en ‘MasterChef Celebrity’ se convirtió en una especie de estudio audiovisual en tiempos de pandemia, cuando empezó a grabarse haciendo todo tipo de preparaciones. Cuando pasó la emergencia sanitaria, Rausch comenzó a combinar esa faceta de influencer gastronómico, con sus restaurantes y con la televisión, que lo sedujo hace ya más de 15 años.

Jorge cuenta que nunca pensó en ser un personaje de la pantalla ni en la fama. Lo suyo estaba en las cocinas, y allí estuvo ‘metido’ por más de dos décadas. Su compromiso fue tal que sacrificó buena parte de su vida personal y familiar. Así habló con El Espectador el bogotano, de 55 años, de origen judío, que cursaba economía en los Andes cuando decidió viajar a Israel a terminar sus estudios, pero terminó dejando por ser un cocinero. Hoy procura lograr un balance en su vida personal y profesional.

Jorge Rausch llegó a la pantalla al ser convocado a un casting Fotografía por: Felipe Marino

¿Cómo llegó a la TV Jorge Rausch?

¿Cómo un economista se vuelve una celebridad de la televisión?

Por la gracia divina. Era pésimo estudiante de economía, entonces terminé siendo estrella de televisión o jurado de ‘Masterchef’. La cocina nunca está orientada a la pantalla, nunca me entrené para estar ahí. Estudié cocina y abrí restaurantes, pero no para salir en la television, ese nunca fue mi plan. Quería tener mi restaurante. Hace 18 años me llamaron a hacer un casting para el canal El Gourmet.com y extrañamente me lo gané y terminé en la televisión.

¿Quién fue el cazatalento que lo descubrió para la pantalla?

No tengo ni idea, no creo que hubo un cazatalento. Lo que pasa es que yo tenía posiblemente el mejor restaurante de Colombia y a la hora de buscar los chefs éramos 3 o 4 los que podíamos hacer ese programa y yo quedé.

¿Cuál es la diferencia entre chef y cocinero?

Chef quiere decir jefe en francés, pues para ser chef, usted tiene que ser jefe de una cocina. Si tengo la cocina de mi restaurante, yo soy el jefe, el resto no son los chefs.

O sea, ¿los que ganan ‘MasterChef’ aún no son chefs, son cocineros que pueden llegar a ser Chefs?

Exacto. Entonces, digamos que en este momento no soy jefe de ninguna cocina, en el sentido estricto de la palabra.

Jorge Rausch: Una vida entera en la cocina

¿Eso quiere decir que la televisión le ha robado un chef a las cocinas?

No sé si lo ha robado. Me ha dado mucho. Llevo metido en la cocina día y noche más de 25 años, y creo que uno tiene que quemar etapas también, entonces, todo bien. Ahora restauranteo menos, pero cocino mucho.

¿Cómo llegó la cocina de su casa a ser un estudio?

Mi cocina es un sitio de trabajo. En pandemia vivía en un apartamento muy pequeño y me empezaron a pedir muchas cosas digitals, a salir muchas cosas para hacer vídeos, para dar clases. Me trasteé a este apartamento, después lo compré y lo remodelé y tengo mi cocina como me gusta para poder hacer todo el contenido. Es la posibilidad de ser influencer para marcas, redes sociales y todo eso lo que hago hoy día.

¿Qué le incomoda como cocinero?

Me incomoda la inconsistencia cuando alguien sabe hacer algo bien, lo hace bien muchas veces y después, de repente, un día lo hace mal. Eso me molesta.

Y como celebridad ¿qué le molesta?

Absolutamente nada. He aprendido a convivir muy bien con mi papel en la tele y con la fama relativa que he ganado. Claramente que cuando se es reconocido y sobre todo cuando se es jurado, siempre hay mucha polémica por las decisiones que uno toma; hay gente a la que le gustan, hay gente a la que no. Pero siempre digo, ‘al que no le gusta que lo critiquen, que no lea’.

¿Cuál es la mentira más grande o la peor que han dicho sobre Jorge Rausch?

Las primeras que han dicho es que soy millonario; la Segunda, que he comprado premios. Eso jamás. Todo lo que me he ganado.

Ha mencionado estar arrepentimiento por no haber compartido como debería con su familia, por estar trabajando...

Me separé hace unos 7 u 8 años, soy malísimo para los tiempos. Trabajaba mucho y pues claramente, mi matrimonio se acabó porque trabajaba más de la cuenta. El equilibrio en la vida es muy difícil de conseguir. (Pero también es cierto que) si no hubiera hecho lo que hice, no sería quien soy, entonces tampoco puedo arrepentirme. No me arrepiento, porque todo el trabajo que hice, todo lo que me esforcé, todo lo que luché a costa del tiempo en familia, de golpe, es lo que hizo que sea quien soy, entonces no es que me arrepienta, pero sí es una reflexión muy grande que hice en algún momento, que había faltado en la casa.

¿Sus hijas se lo reprocharon?

Por supuesto. Ahora trato de cambiarlo y uno para sus hijas claramente no es un celebrity, es un papá. Como tal lo ven, ahí no les importa si salgo en la televisión, si tengo millones de seguidores, aellasles importa que yo sea el papá y claramente que como ese es el papel que juego en sus vidas, ellas me juzgan como tal.

¿Alguna tiene inclinación por la cocina?

A la grande (Emma) le gusta cocinar, pero no le interesa. Ella se fue ahorita a Israel, está en plan por un año y después va a estudiar Fashion Marketing, nada que ver con lo que yo hago. A la chiquita (Gabriela) tampoco le interesa la cocina.Soy muy privado en mi vida con ellas, porque no les gusta mucho figurar en redes y a mí tampoco me gusta que ellas figuren.

Trabaja con su ex, la madre de sus hijas ¿cómo logra esa cordialidad tras el divorcio?

Tenemos hijas en común, prima la razón. Estuve casado 22 años. Y sí, al final se acabó, pero siempre son las más las cosas buenas que ocurrieron en mi matrimonio, y en el de cualquier persona, que las malas. Creo que uno no tiene por qué mandar todo a la mie….y terminar agarrado. Toca un poco agarrarse de las cosas buenas que pasaron y tener una relación primero por esa memoria de lo que se vivió, por las hijas en común y por todo.

También ha comentado que fue adicto al alcohol,¿cómo se mantiene sobrio?

El que es adicto, es adicto, o sea que si soy más cuerdo no lo sé. Cuando uno tiene adicciones, le toca un día a la vez, solo por hoy, y esa es la única forma de combatirlo, solo por 24 horas. Eso funciona así, eso no me lo inventé yo. A veces es difícil, Hoy en día no me llama la atención nada del alcohol y nada de esas vainas, no me cuesta, pero cuando a uno no le cuesta es cuando más cuidado tiene que tener, pues uno se relaja.

Es chef, escritor de libros, personaje de televisión, restaurantero ¿qué sueños le falta cumplir?

Todavía hay muchas vainas, por ejemplo, estamos abriendo ahora un restaurante en Ecuador, la seguimos dando, lo que hago es que ya no los opero. Hay muchos proyectos, hasta ahora estamos empezando. No me estoy jubilando de mi vida laboral, me estoy jubilando de operar restaurantes, me lo merezco después de 25 años o más. Estoy en el mejor momento y con ganas de hacer muchas cosas.

¿Se volvería a casar?

No lo sé. Creo que el matrimonio es una formalidad.

