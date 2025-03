Jorge Rausch dio detalles de su adicción al alcohol: “fue muy difícil en mi vida”

Jorge Rausch es uno de los chefs más destacados y apreciados de Colombia. Su carrera lo ha posicionado como un ícono de la gastronomía tanto a nivel nacional como internacional. Su amor por la cocina, su habilidad y su carisma como jurado de MasterChef Celebrity lo han convertido en una figura admirada y respetada, no solo por los participantes del reality de cocina, sino también por los televidentes y usuarios en redes sociales.

Su talento culinario le ha valido numerosos reconocimientos, incluyendo tres estrellas Michelin, un hito para la gastronomía colombiana. También ha participado en otros programas de televisión y ha publicado varios libros de cocina, compartiendo sus conocimientos y su pasión por la gastronomía con el público.

¿Qué le pasó a Jorge Rausch?

Esta semana, fue publicada una entrevista de Rausch en El rincón de los errores. Allí, el reconocido chef, se refirió a una difícil etapa de su vida cuando se vio enfrentado a una adicción al alcoholismo.

“Yo he tenido problemas con el trago, no ha sido fácil... El alcohol fue muy difícil en mi vida. Ahora soy otra persona”, contó inicialmente en su conversación con los entrevistadores.

Aunque el chef reconoció que, aunque no se “desinhibía”, sí fue un momento muy complejo para él. Afortunadamente, logró superarlo y hoy lo recuerda como una experiencia que le dejó muchos aprendizajes:

“Yo dejé de tomar casi 12 o 13 años y recaí un par de años y cada vez es peor. No hay nada qué hacer... De repente uno está ahí metido donde no sabe cómo salir y uno quiere salir, la recaída es mucho más cruel que la primera vez... Logré combatirlo y salir adelante. Yo soy otra persona. En este momento lo que sí me siento es muy cómodo conmigo mismo, me siento en un buen lugar. Es duro dejarlo, pero es un día a la vez. Es un momento que ahora no se me pasa por la cabeza y no se me antoja en lo más mínimo”.

¿Por qué Jorge Rausch se separó de su esposa?

El experto en gastronomía también se refirió a la separación de su esposa, la madre de sus hijas, otro momento difícil de su vida.

“Soy muy obsesivo con las cosas. Soy adicto también. Entonces, con lo que sea que me meto, me obsesiono. Hoy en día estoy obsesionado con el ejercicio, por ejemplo, eso es un defecto del carácter, pero no sé si es un error... Eso en cierta forma acabó con mi matrimonio en su momento y pues acabó con mucho tiempo de compañía con mis hijas y ahora, después de pandemia, aprendí mucho”, contó.

Aunque el proceso fue doloroso, limaron asperezas y hoy en día tienen una gran relación. “La separación de mi esposa fue muy dura por mis hijas porque yo me fui de la casa y cuando uno se va a la casa y la ex está brava, es duro. Yo entendí muy pronto. Hoy en día mi exesposa trabaja conmigo, maneja mis finanzas, nos la llevamos muy bien”.