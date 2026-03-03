José Ordóñez: 39 años de risas, 37 de amor y una despedida que ya tiene fecha

Protagonizó uno de los programas más queridos de la televisión nacional. Contó 9.600 chistes durante 86 horas seguidas rompiendo el récord Guinness en 2014 y es un fanático acérrimo del Club Atlético Bucaramanga, su ‘Búcaros’ del alma. Él es José Ordóñez, quien se ha consolidado como una de las figuras más representativas del humor familiar en Colombia. Antes de alcanzar la fama se desempeñó como vendedor ambulante, relojero y remontador de calzado.

Desde muy pequeño, su talento para la comedia brillaba, especialmente cuando imitaba las voces de sus profesores en la escuela. Este don lo heredó de su padre, un modesto latonero que, como aficionado, participaba en la sección de Los cuentachistes del programa “Sábados Felices” de Caracol TV. En 1987, hizo su debut en ese mismo programa, y al año siguiente, se llevó el premio del concurso nacional de cuentachistes. Lo que vino después fue una carrera que marcó la historia del humor colombiano. A finales de los años 90, la vida de Ordóñez dio un giro inesperado. En 1998 se convirtió al cristianismo y comenzó su camino como pastor. Esa transformación no lo alejó de su sentido del humor; al contrario, lo reencauzó: desde entonces, su comedia siempre lleva un mensaje profundo, especialmente sobre la familia y el matrimonio. Su labor pastoral comenzó tras salvar su matrimonio, una historia de infidelidad, crisis y reconciliación que hoy comparte abiertamente en el escenario.

“Empareja2 con Yasmith”, su nuevo stand-up

Por primera vez, José se sube al escenario junto a su esposa Yasmith para compartir, con un toque de humor, lo que significa mantener un matrimonio durante casi cuatro décadas. “El show tiene su mayoría de edad, tiene 22 años desde su creación. Lo he presentado en 21 países, he recorrido el mundo entero. Tiene 6 diferentes versiones y ahora tiene una versión nueva en este año. Es un “stand up comedy” que te hace reír mucho, pero te hace pensar, te invita a luchar por el matrimonio. Contamos más nuestro testimonio de vida, cómo es una pareja que ha sobrevivido a todos los embates y los problemas del matrimonio y que luego de 37 años se encuentran en los tablados de los teatros de toda Colombia. Sobrevivimos a todo, a la DIAN, a tres créditos hipotecarios, a una quiebra económica, a la fama, el éxito. En esta pieza hablamos de todo, de lo humano, de lo divino, de los celos, de envejecer, de cómo es la sexualidad después de los 50 años, abrimos nuestro corazón”, menciona el humorista.

La gira arrancó el 28 de febrero y recorre ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Ibagué, Medellín, Villavicencio, entre otras. “Lo que hacemos es contar, en modo humor, cómo hemos podido sobrevivir. Mi esposa cuenta cómo es vivir con una persona hiperactiva, que le encanta la soledad; cómo fue pasar ese capítulo aciago de la infidelidad matrimonial, cómo sobreponerse, cómo Dios se convirtió en el centro de nuestro matrimonio, cómo nos ayudó a salir adelante. En esos 120 minutos que dura el show, la gente no para de reírse y de aprender puntos que son importantes para poner en práctica en el matrimonio”.

Dios como eje del matrimonio

Para Ordóñez, la clave para que su matrimonio perdure es clara, y no tiene reparos en compartirla: “Intentamos los consejos de los amigos, mirar lo que habían hecho nuestros padres, que además fueron un paupérrimo ejemplo de cómo llevar un matrimonio. Intentamos con los códigos que tiene la sociedad, la moralidad de la sociedad y no nos funcionó. Yo creo que al ser humano por sí solo le queda demasiado complicado mantener el equilibrio y un buen matrimonio hasta que haces que Dios sea el centro de tu matrimonio. Lo que no puedes lograr humanamente lo tienes que lograr tomado de la mano de Dios y es el eje principal de los Ordóñez”.

El comediante habla con franqueza sobre los espejos que le dio su propia familia y que lo hicieron reflexionar para salvar su hogar: “Cuando veo la probable mala vejez de mis padres, cuando veo que los Ordóñez envejecían solos, con la cuarta, la quinta esposa, con hijos en un lugar, en el otro, con las arcas económicas totalmente vacías, con sus hijos hablando mal de ellos, ahí recapacité”.

Humor sin vulgaridades, risas con propósito

Su humor está diseñado para que grandes y chicos puedan disfrutarlo por igual. Pero más allá de provocar risas, su objetivo es que el público se lleve un mensaje: “La propuesta del humor de José Ordóñez siempre es sin vulgaridades, sin obscenidades. Igual en todo lado te dicen que eres un religioso, que te lavaron el cerebro, que el humor de José Ordóñez es demasiado pendejo, blanco y estúpido. Hay gente que dice ‘ya pasaste de moda’, ‘¿Qué haces todavía? Retírate’. Yo no solamente quiero que cuando termine el show la gente se haya reído mucho, sino que se vayan para la casa pensando y tomando buenas decisiones para su familia y para su matrimonio”.

La despedida de José Ordóñez y una nueva vida

Con 39 años como comediante, 58 de vida, 37 de matrimonio y 23 como pastor, José Ordóñez asegura sentirse pleno: “He vivido la vida con intensidad, disfruto de la vida actual. Nada de esto se construye fácilmente, hay que luchar. Estoy viviendo el mejor año de mi vida porque el mejor momento de la vida es el actual”. Sin embargo, el humorista se está preparando para despedirse de los escenarios: “Lo tenemos claro, diciembre del 2027 José Ordóñez se retira, cumple 40 años como comediante y el año entrante va a ser mi último año en los tablados y haciendo comedia, y lo tenía muy previsto desde hace rato. 40 años de carrera profesional son suficiente. ¿Para qué? Para retirarme, disfrutar de la vida, para dedicarme a lo que también me apasiona, que es predicar y hacer contenidos en donde podamos ayudar a los matrimonios a que solucionen todas sus problemáticas".

Su retiro no será un adiós a la vida pública, sino una transición hacia otras pasiones: “Eso me motiva mucho porque los Ordóñez no se retiraban, no se jubilaban, no se pensionaban, no disfrutaban de su vejez. Yo como estoy en la juventud de mi vejez, pues se ha trabajado todo este tiempo para poder hacer eso. Con mi retiro también estoy diciendo, no soy trabajo dependiente, no dependo de las tablas, dependo de Dios. Entonces todo tiene su tiempo, se abren etapas, se cierran etapas y hay que saberlas cerrar y hay que saber retirarse”.