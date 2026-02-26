Tola y Maruja regresan a los escenarios: “Hemos vuelto a certificar que estamos vivas”

Tola, Anatolia del Niño Jesús Muñetón de Tuberquia, que nació en Yolombó, Antioquia, y Maruja, Flor Maruja del Perpetuo Socorro Bustamante de Cataño, originaria de Cañasgordas, forman el dúo cómico más querido y duradero de Colombia. Detrás de estas dos mujeres están Carlos Mario Gallego y Crisanto Vargas, quien asume por primera vez el reto de interpretar a Maruja. Los comediantes se caracterizan por sus tradicionales pañoletas y paraguas de colores, y adoptan la voz de una señora mayor para retratar con humor y sin tapujos la realidad política y social del país.

Durante más de 30 años estas dos comadres han plasmado, con un toque de humor, la vida cotidiana en Colombia, convirtiéndose en un espejo que refleja a la señora del barrio, las comidas familiares, las discusiones políticas en la mesa y los chismes de la tienda.

¿Dónde estaban Tola y Maruja?

Durante un tiempo estuvieron lejos de los escenarios, y muchos se preguntaban qué había pasado con ellas. No se les veía en teatros y algunos llegaron a pensar que ya se habían despedido de su público. Sin embargo, esa ausencia prolongada tiene una explicación: “Estábamos perdidas porque fuimos a pagar una promesa a Tierra Santa, pero una agencia de esas de viajes, pícaros, pagamos tiquetes de ida y regreso, y nos dejaron allá. Resulta que fuimos a Israel, y a Maruja la confundieron con una palestina y la metieron a la cárcel, y ahí estuvimos, pero gracias a Dios aquí estamos”, contó Tola.

Tras esa aventura internacional, las comediantes anunciaron su regreso a los teatros de Colombia con su show “Las mamás no lloran, las mamás facturan”: “La gente creía que estábamos muertas, y sí estábamos muertas, pero de la risa. Hemos vuelto, no tanto a recoger plata en los teatros, sino a certificar que estamos vivas, animadas, para presentarnos y para que nos vea toda Colombia ya para despedirnos. Nosotras prácticamente somos premuertas, no aguantamos entrevistas más de cinco minutos”, revelaron con el humor que las caracteriza.

El show es una radiografía de uno de los días más importantes para la familia colombiana. “En ‘Las mamás no lloran, las mamás facturan’ nosotras contamos cómo es el Día de la Madre y todo lo que pasa cuando la familia se reúne y llegan los hijos con esa ‘tracamanada’ de nietos a hacer daños, a montarse en la cama con los tenis puestos, a burlarse del forro de croché de la licuadora, a cogerle la cola al perro y uno se gasta un montón de plata en el almuerzo. Para nosotras ojalá quitaran el Día de la Madre, ojalá el presidente quite ese día, esa proposición la vamos a hacer nosotras”, mencionaron.

Las comediantes aseguran que esa celebración “para lo único que sirve es para que los hijos le devuelvan a uno las cocas que se llevaron en diciembre, no más. Dos días cocinando, preparando el almuerzo, es más lo que se gasta uno que las bobadas de regalos con los que nos salen. Estamos pensando que para el próximo Día de la Madre vamos a colocar un letrero que diga: ‘Nos trasladamos, hoy no hay servicio’. Es que le dan a uno regalos que les sirven es a ellos. A Maruja le regalaron unas rodilleras y unos guantes de fútbol. Nosotras tenemos muchas experiencias como madres. Teníamos que contar qué es lo que pasa en un día como ese, y más ahora que se avecinan las votaciones y seguramente en el almuerzo ese día van a tocar el tema político. Ahí empiezan a pelear los uribistas con los petristas. De todas maneras, nos toca hablar de la actualidad del país. Nosotras queríamos ser candidatas, no alcanzamos a inscribirnos, no sabemos por quién votar, entonces nos vamos a declarar políticamente no binarias”.

Gira nacional e internacional

La gira pasará por Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales, Bucaramanga e Ibagué, con la intención de llegar al mercado hispano en Estados Unidos. Sin embargo, el tema migratorio les causa cierta preocupación. “Las mamás facturan por todo el país. Vamos a estar por todas las ciudades. Desde luego que estamos esperando que Trump no nos vaya a deportar porque vamos para Estados Unidos. Vamos a entrar por el hueco... Nosotras nos sentimos muy contentas de volver porque no tenemos pensión. Si no trabajamos, no mercamos. Nosotras vivimos de las presentaciones, no tanto de lo que nos paguen, porque nos pagan muy poquito, sino que nosotras revendemos las boletas a la entrada del teatro. Con eso nos bandeamos”, afirmaron.

En medio del bullicio político, las giras internacionales y los cambios en redes sociales, Tola y Maruja siguen demostrando que su humor está más vivo que nunca. Con su estilo directo y lleno de ironía, las dos “mamás” revelan cómo se las arreglan, qué piensan del panorama nacional y hasta cómo enfrentan las nuevas tendencias entre los jóvenes: “Un nieto mío, Chayanne Darío, resultó therian. Lo saqué al parque a que hiciera sus necesidades y se agarró a pelear con un perro de verdad. En este momento no sabemos si castrarlo o qué. Ya lo vacuné, lo desparasité, le di las pastillas para las garrapatas y lo voy a llevar a que lo bañen y lo motilen”, dijeron con sátira.

El secreto de la vigencia de Tola y Maruja, después de 36 años

¿Cómo se mantienen vigentes después de tanto tiempo? Las comediantes son claras: “Nuestro público, aunque la mayoría ya se ha muerto, pero es mayoritariamente de la tercera edad. Por eso, como sabemos que la gente se orina de la risa por el show, entonces les pedimos que vayan de pañal. Nosotras también nos orinamos en el show, porque una hora y veinte no nos aguantamos, también vamos de pañal. Pero también tenemos público joven que sabe apreciar que nosotras hacemos un humor sin ofender a nadie, un humor bonito, sin mala leche. Tratamos bien a los políticos, respetamos la condición del género. El secreto es hacerse uno embalsamar a tiempo. Nos mantenemos vigentes porque nos mantenemos informadas, vemos todas las noticias. No tenemos nada más que hacer sino andar pegadas del radio todo el día y porque nosotras pensamos que el derecho al chisme es un derecho fundamental, es un derecho humano y debería estar en la Constitución”. Parte de su éxito actual ha sido incursionar en las nuevas plataformas digitales: “Llevamos mucho tiempo. Estamos en las redes, muy contentas, aunque nosotras no sabemos manejar eso, las maneja nuestro nieto Hacker Albeiro. Estamos en Instagram, TikTok y X, para que nos sigan que ahí hay mucho video”.