¿Juan Gabriel está vivo? ahijado de artista alimenta teoría. Surge documento clave

La teorías que aseguran que el divo de Juárez, Juan Gabriel no murió, sino que fingió su fallecimiento, porque estaba cansado del asedio de los medios de comunicaciones y seguidores, renacieron luego de que un par de turistas mexicanos grabaran en un restaurante parisino, un video de un comensal parecido físicamente al compositor.

Anteriormente su mánager Joaquín Muñoz, había asegurado que el artista estaría vivo, así mismo el comediante mexicano Juan José Mendoza Muñoz, conocido como JJ, y la actriz Lucia Méndez; todos ellos sin presentar pruebas fehacientes.

Al video logrado en Francia, ahora se suman dos hechos que ocupan la atención de los seguidores de Juan Gabriel. De un lado, los ciudadanos digitales han revelado que el documento Clave Única de Registro de Población (CURP) algo así como el documento de certificado de persona viva de México que tiene el Gobierno de ese país, sigue activa a pesar que el cantante falleció en el 2016.

La CURP en México se genera al nacer o al hacer el trámite correspondiente y debería cambiar de estatus si la persona muere. Pero en el caso del artista, nadie no han tramitado la constancia de baja de CURP por defunción.

Este documento es la Clave Única de Registro de Población que establece que Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera, no ha sido reportado como persona fallecida Fotografía por: Instagram

No obstante hay que mencionar que existe la posibilidad de que ésta siguiera activa porque el cantante falleció en Estados Unidos. Para los más incrédulos, es la prueba de que está vivo. El otro hecho serían las recientes declaraciones del ahijado del artista, el cantante Juan Antonio Santaella.

¿Qué dijo ahijado de Juan Gabriel?

“Yo les voy a confesar que el cuerpo no lo vi, yo he aprendido algo... Yo lo que yo no veo no lo creo si alguien a sido juzgado criticado y sentenciado sin sacar nadie pruebas he sido yo le canté a una urna es verdad que todo fue muy rápido llegó a Toluca un coche fúnebre luego llega una cajita a bellas artes… ¿en qué momento desaparece todo eso... en quÉ momento el cuerpo se quema tan rápido? cuando supuestamente en Estados Unidos todo lleva un protocolo”, luego mencionó que ve improbable que él haya fingido su muerte.

“En lo que yo lo conocí, estoy seguro que no le faltaría el respeto, sobre todo a su público de desaparecer, pero es verdad que si alguien, en el caso remoto (de que hubiera fingido su muerte) yo creo que todo el mundo lo perdonaría”.

Pese a los rumores y teorías conspiratorias alrededor de la muerte de Juan Gabriel, cuyo nombre de pila era Alberto Aguilera, sus familiares más cercanos no se han pronunciado al respecto, por lo menos en las últimos días tras la aparición del video en París.

