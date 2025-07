Juan Pablo Urrego sobre Arturo Cova en La Vorágine: “un reflejo de lo que somos”

Juan Pablo Urrego es uno de los actores más versátiles de la pantalla colombiana y puede ser el intérprete que más personajes de la vida real ha encarnado. Asumió el rol deRigoberto Urán en ‘Rigo’, la bioserie del pedalista colombiano; personificó a John Jairo Velásquez, en ‘Alias JJ’; en ‘Goles en contra’, fue el jugador Andrés Escobar, y se convirtió en Héctor Abad en la película ‘El olvido que seremos’. El artista antioqueño también se destacó en ‘El cartel de los sapos, el origen’, producción donde encarnó a Leonardo Villegas y ‘Las hermanitas Calle’ donde hizoel rol de Joaquín. Eso sin contar las decenas de producciones netamente de ficción que lo han tenido en sus créditos, entre ellas, ‘Isla perdida’, ‘Manes’ y ‘Primate’.

El antioqueño de 39 años ahora encarna a un personaje que vive en la memoria de los colombianos, pues es el protagonista de uno de los clásicos de la literatura nacional: Arturo Cova en la versión televisiva de ‘La Vorágine’, de José Eustasio Rivera, una producción de los canales regionales y el Mintic.

La experiencia de rodar en la selva real para Juan Pablo Urrego

Una vez más, Urrego no la tenía fácil. El actor, que en declaraciones anteriores mencionó que Urán podría ser el rol más difícil que había hecho, en esta oportunidad le comentó a Vea que Arturo Cova podría ser el más importante de su trayectoria. Fueron semanas intensas, no solo por la exigencia del papel, sino por los lugares donde se filmó.

En ‘La Vorágine’ no hubo sets o estudios, la producción prefirió grabar en escenarios naturales y esas mismas molestias de clima y ambiente representaron para el actor una ganancia.

“Tuvimos el gran privilegio, nosotros los actores y la producción, de viajar a los sitios donde pudo ocurrir esta travesía de ‘La Vorágine’; estuvimos en los Llanos, en el Casanare, fuimos a la selva, a San José del Guaviare, eso primero ayudó muchísimo en términos de verdad de la producción y nosotros los actores también. El calor estaba ahí, no teníamos que actuarlo; los mosquitos estaban ahí, no teníamos que imaginarlos, las tormentas inclementes estaban ahí. Eso nos jugó a favor”, comentó el actor quien también mencionó la exigencia de un trabajo realizado completamente en exteriores. “En esos sitios tan aislados también teníamos dificultades con el clima. Hubo temas complejos de producción, por ejemplo, se dañaba la planta de energía y tocaba ir hasta un lugar muy lejos a traer otra planta, eso nos dificultó ciertos momentos, pero el resultado valió la pena. Cada segundo valió la pena, cada momento de estrés. Esos pequeños problemas, la producción los resolvió de una manera fantástica”.

En la piel de Arturo Cova

Sobre el personaje, mencionó que la complejidad de su manera de ser, sus emociones y reacciones fueron definitivamente lo más retador al abordarlo. El actor procura no hacer señalamientos de los personajes que hace, pero admitió que cuesta en ocasiones como esta.

“Entender que al final era un tipo muy aventurero, pero también era mentiroso, un hombre muy humano. Al principio uno lo ve como el protagonista y el que de pronto está sufriendo, pero es alguien que comete muchos errores. Es difícil no juzgar a Arturo Cova, es un personaje muy complejo, que pasa de un estado a otro en un segundo; pasa de estar tranquilo a tener mucha ira. Por momentos fue un charlatán, un mentiroso, le hizo creer a la gente que tenía un dinero que no tenía, hizo creer que podía hacer cosas que no podía hacer. Era un tipo muy llevado de su parecer y eso lo llevó a cometer muchos errores, a separarse de su mujer, de su amada, del hijo que estaba esperando. Al final creo que se resarció un poco”.

Urrego confesó que para lograr esa intensidad del poeta, que podía ser tan romántico, como impulsivo y charlatán, recurrió en varias ocasiones, a la evocación de sentimientos suyos.

Sobre la obra literaria, Urrego mencionó que el texto, junto a la adaptación que hizo el libretista Miguel Ángel Baquero, se convirtieron en los manuales constantes y siempre estuvieron a la mano durante el rodaje. El actor leyó varias veces el escrito de José Eustasio Rivera, que este año cumple 101 de publicación. “Tuve la oportunidad de leer el libro en el colegio. Tenía recuerdos muy vagos, debo decirlo, entonces lo leí y fue así como empecé a entrar en esta psicología de este personaje, en esta humanidad”.

Urrego no recuerda, por obvias razones -tenía 4 años- haber visto la versión que Lisandro Duque escribió y dirigió en 1990, bajo la batuta de RCN. Cuando supo que sería el protagonista de una versión televisiva de la obra, tampoco quiso curiosear escenas de la serie que protagonizaron Armando Gutiérrez y Florina Lemaitre, que también hay que decir fue una de las más costosas que se realizó en ese momento. Hoy ‘La Voragine’ estelarizada por Urrego es la más ambiciosa que hay hecho latelevisión pública colombiana.

“No la vi y tampoco quise verla, no quise contagiarme de esa otra versión. Tengo entendido que fue una gran versión, también fue con un elenco maravilloso y una producción muy buena, pero no la quise ver para no contaminarme de nada. Inevitablemente, si uno ve algo, de pronto, termina copiando y no quería, deseaba hacer mi propia versión de Arturo Cova y bueno, así fue”.

Por último, consideró que más allá de ser una serie que naturalmente divierte, esta producción apuesta por visibilizar una denuncia que fue oportuna hace un siglo y que lamentablemente sigue siendo vigente. “Creo que es importantísimo que la gente que no sepa qué es ‘La Vorágine’, porque de pronto damos por sentado que todo el mundo sabe, que se acerquen a esta historia que es uno de los libros más importantes de la literatura colombiana. ‘La Vorágine’ es una denuncia, es un reflejo de lo que somos como sociedad”, puntualizó.

¿Cuándo y dónde ver La Vorágine?

‘La Vorágine’ es una producción de Quinto Color, Telecafé, Teleantioquia, Telepacífico, Telecaribe, Canal TRO, Canal Capital, Teleislas y Canal Trece, con el apoyo del Ministerio TIC. Desde el 7 de julio se emite a diario, desde las 9:30 p.m., por todas las señales mencionadas. Es además la primera serie realizada por la televisión pública que llega a una plataforma, pues HBO Max la estrenará el próximo 24 de julio. EL 26 de julio llegará a TNT.

La serie cuenta con la actuación de Juan Pablo Urrego, Nelson Camayo, Majida Issa, Marlon Moreno, Patrick Delmas, Viviana Serna, Nicole Santamaría, Erik Rodríguez, Gerardo Calero, Matías Maldonado, Tatiana Ariza, Diego Vásquez, Mónica Layton y José Lombana, entre otros. La adaptación del texto de José Eustasio Rivera corrió por cuenta de Miguel Ángel Baquero, mientras que la dirección fue de Luis Alberto Restrepo.

La apuesta cuenta con ocho episodios que se grabaron en escenarios naturales de Casanare, Guaviare y Cundinamarca, estos correspondieron a selvas, ríos y llanos. En total un equipo cercano a los 60 actores y 160 técnicos y más de 200 extras estuvieron rodando por 40 días. Sobre la inversión en el eventos de lanzamiento se conoció que fue de $ 8.000 millones de pesos.

