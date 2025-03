Julieth Restrepo habló de su lucha en Hollywood para actuar en ‘The Residence’

Pasaron ocho años para que Julieth Restrepo abrazara el sueño que tanto había anhelado: actuar en inglés en un rol principal de una serie o película. Fue tanta la emoción cuando supo que era parte de ‘The Residence’, en español, ‘La Residencia’, de Netflix, que lloró por un buen rato mientras conducía por una calle angelina, rumbo a su casa, y con su pequeña Lucía en el puesto de atrás. La oportunidad llegó luego de presentar decenas de pruebas por años y ver que nunca recibió una llamada de aceptación, aún así seguía intentándolo.

La historia de Julieth es una mezcla de talento, disciplina, constancia y paciencia, mucha paciencia, que se torna en un delicioso y cautivador relato cuando ella lo cuenta. Así, con lujo de detalles, emoción, agradecimiento que se evidencia en cada una de sus frases, y una gran sonrisa de satisfacción, le contó a Vea, desde su casa en Los Ángeles, por videollamada, todo el sendero que ha caminado para estar donde está: en los créditos principales de una producción de Shonda Rhimes, la productora más influyente de Hollywood. Una década después de irse a Estados Unidos su rostro estaba en las promociones de la serie que hoy la pone en el espectro de la industria de ese país.

Julieth comenzó por donde había que iniciar: ‘Al final del espectro’, la película que protagonizó en el 2006, cuando tenía 18 años, hoy tiene 38, y la lanzó a la pantalla dejándola completamente enamorada de la actuación. Ya había estudiado Arte Escénicas en la Universidad de Antioquia.

“Entendí que mi sueño era ser actriz y que eso era lo que quería hacer”, Julieth Restrepo

“Recuerdo que cuando llegué a Bogotá para ‘Al final del espectro’, mi primera película, (fue) mi primera vez en Bogotá, mi primera vez en avión, muchas primeras veces. Entendí que mi sueño era ser actriz y que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida y nada más. Más que miedo, sentí mucha emoción. Me acuerdo que yo era como una esponjita, quería aprender de todo, quería hacer de todo. Quería como impregnarme de todo lo que estaba viviendo, estaba haciendo otras cosas que no tenían que ver con actuación puntualmente. El tema de la actuación y el lanzamiento de ‘Al final del espectro’ que me abrió puertas, todo eso: hacerme fotos, tocar en los canales sin miedo. Yo decía ‘¿qué es lo peor que puede pasar?’. Digamos que esa era mi frase y ha sido mi frase por mucho tiempo. ‘¿Qué es lo peor que puede pasar’?

Y estaba en Bogotá, mi familia, apoyándome desde la distancia, conmigo todo el tiempo y yo, como en estas ganas de crecer y hacer. Sentía que cada trabajo era una oportunidad como de graduarme de mi próxima materia. Era como ‘Uy pasé otra materia, es otro trabajo’. Esas ganas superaban mucho el miedo de muchas primeras veces que tuve a mis 18, 19 años, cuando estaba en Bogotá”.

Julieth Restrepo llegó a Estados Unidos en el 2015. Fotografía: Benjo Arwas - Photographer and Director. Styling Alejandra Muñoz (@alejandramunozg) maquillaje y peinado Isabel Chirinos (@mymakeupbible) Fotografía por: Benjo Arwas

¿Qué trabajos desarrollaste antes de vivir de la actuación?

“Cuando gané la audición de ‘Al final del espectro’ trabajaba en un almacén de ropa en Medellín. Me mudé a Bogotá, a perseguir mi sueño de actriz y pedí traslado en el almacén de ropa. Llegué a Unicentro, a trabajar en Tennis, allí trabajé 2 años, cuando estaba en Medellín, y en Bogotá un par de semanas, (porque) luego dije: ‘no, yo vine aquí fue audicionar, a buscar trabajo, a actuar. Es cuando empecé a estudiar con Victoria Hernández, que además me financió mi mes de estudio porque yo no tenía plata… Victoria hasta ahora sigue siendo una de mis grandes mentoras y amigas y la historia empezó con ella. Fui asistente de vestuario para comerciales. Vi que era algo que yo tal vez podía hacer y empecé a hacer pruebas y a quedar en comerciales”.

Los inicios de Julieth Restrepo, de ‘The ‘Residence’, en el teatro

“A raíz de un trabajo que tuve con Robinson Díaz y Adriana Arango como standing (doble), donde Adriana dirigía la película, pero necesitaba ver cómo iba a quedar la luz mientras veía en la cámara. Yo me sentaba a ser Adriana Arango y aprendí mis escenas. Yo lloraba, actuaba, y gracias a esa oportunidad me invitaron a ser parte de una obra de teatro que siguen haciendo hasta ahora, llamada Infraganti y ahí comencé a emprender con el teatro…. Y se empiezan a abrir las puertas con la televisión, como que fue sumando todo esto y afortunadamente, durante 10 años, no paré de trabajar. Pero hay un trabajo del que nadie sabe, y es que a mí me gusta pintar, entonces empecé a montar como una empresa de tarjetas en Navidad y de camisetas para niños y con eso también me hice una platica que me ayudaba a pagar las cosas mientras salía otro trabajo de actuación. Eso no lo hago hace mucho, pero era algo que me encantaba”.

En Colombia hiciste producciones exitosas como La pena máxima, series como Laura , la santa colombiana; Metástasis, Comando élite, Un verano en Venecia, Tiempo final y La promesa, por mencionar algunas, ¿en qué momento y por qué decidiste irte a Estados Unidos?

“Siempre había querido trabajar en inglés, sentía que me iba a abrir muchas puertas y eso no estaba pasando en Colombia. Yo tenía una carrera de verdad, que agradezco hasta el día de hoy, estas series que mencionas, premios maravillosos que también pude recibir, me daban la certeza que si me iba, podría volver. Para mí eso era muy importante, que las puertas quedaran abiertas. Era como algo que necesitaba sentir y recuerdo que en el 2012 o 2013 empecé a coquetearle a esta idea de ‘¿qué pasa si me voy?’ Estaba trabajando en Lady, la vendedora de rosas y En contra el tiempo, con Carolina Ramírez, y ahí dije: ‘necesito un nuevo reto, algo que me saque de esta zona de confort en la que estoy entrando y en la que no me gusta estar, necesito irme a Estados Unidos porque quiero trabajar en inglés’. Yo no aprendí el idioma en el colegio, lo hice después, como a los 18 años, y lo sigo estudiando. En ese momento, tenía más herramientas y me mandé. En el 2015 llegué a Los Ángeles, ahí sí con mucho miedo, porque ya sentía que tenía mucho más que perder. ‘¿Qué pasa si me frustro?’ ‘¿Qué pasa si me rechazan?’, pero también tenía una emoción y unas ganas de realizar algo que no me quería quedar sin hacer. (me dije) ‘¿Por qué no lo voy a hacer? Si algo, me devuelvo’. Entonces, el agosto 6 del 2015 empecé a escribir este nuevo capítulo”.

Después de audicionar muchas veces te escogieron para The Residence. Tu hija tenía dos meses de nacida, ¿cómo asumiste el reto de ser mamá primeriza al tiempo con el rol de Elsyie en la serie?

“El gran regalo que me ha dado la maternidad es que hay cosas que antes me preocupaban mucho y que ya no me afanan tanto; como que ahora hay una confianza en mi oficio, en mi camino que me ayudó a reforzar esas inseguridades, que tal vez en otro momento de mi vida hubiera tenido. Uno está tan cansado, alimentando (lactando), está como en otra cosa, para mí, la prioridad era que Lucia, mi hija, estuviera bien y yo sentí que cuando me dieron el personaje, con esas escenas que mandé, ellos confiaron en la propuesta que yo estaba haciendo y ese era el camino que yo debía seguir. Eso me alivianó un poco la carga de decir, ‘Dios mío, qué va a pasar? me van a echar’, que es ese síndrome del impostor que siempre todos tenemos,. Como mi foco estaba tanto en mi bebé, no tuve tiempo de quedarme ahí y eso también fue un gran regalo, la verdad. Por supuesto, había días en los que sabía que tenía escenas que para mí eran muy importantes y decía, ‘tengo que poner este susto al lado, porque la prioridad es mi personaje, es seguir a mi director, es servirle al proyecto’. Como que dije: ‘me dieron esta confianza, yo se las voy a recibir y voy a hacer lo mejor que puedo con esto’. Fue hermoso ese proceso de confiar y entregarme como al camino que ellos me proponían”.

Viendo la serie podría pensarse que se grabó en Washington, ¿fue así?

“Les cuento que esto se grabó en Los Ángeles, en 5 estudios distintos. se construyó la Casa Blanca en un stage, como les dicen. Ellos se encargaron de construir y de tenerlos todos separados, porque no era como que pudieran tumbar y volver a montar. Todo estaba ahí, cada detalle, libro, candelabro, porcelana, meticulosamente gestionado, arreglado y puesto. La parte de exteriores se grabó también en Los Ángeles, en una zona que se llama Pasadena, que tiene un poco la estructura de lo que podría ser Washington”.

Elsyie Chayle, la ama de llaves que personificas en ‘The Residence’ es un personaje con una gran carga de sensibilidad, que además de ser sospechosa de un crimen, tiene su propios conflictos y demonios, ¿cómo lograste convivir con esas emociones y con las tuyas como mamá primeriza?

“Yo tiendo a no mezclar demonios, lo que sí siento es que cada personaje me enseña mucho, y el solo hecho de estar en el set actuando también me desconecta de mi realidad. No estoy pensando en que Elsyie está llorando por algo y estoy pensando en llorar por algo que me está pasando a mí, yo separo esos dos mundos. Pero además, el callo que te da el ser mamá y la perspectiva que te proporciona, te otorga una ligereza a la hora de trabajar que te hace más dispuesto. Yo me sentía como más abierta que nunca. Siento que la maternidad da eso, como un acceso total a las emociones. Disfruté mucho a la hora de hacer las escenas más emocionales de Elsyie, porque estaba pensando en ella, en sus motivos, en sus obstáculos, en sus demonios, en sus razones y en sus emociones. Venía con el corazón abierto a recibir lo que fuera, porque sentía que la maternidad me estaba poniendo en esa posición. Fue muy profundo y lindo haber trabajado con Mel Rodríguez (Bruce Geller), actor americano de familia cubana, de vez en cuando hablábamos en español y construimos una relación muy bonita, que nos ayudó a llegar a esas escenas. Particularmente en un set de Shonda Rhimes sientes un nivel de profesionalismo, de dedicación y de respeto al oficio, que solo el hecho de que todo el mundo esté en esa misma sintonía hace que te entregues y puedas fluir mucho mejor”.

“Estoy recogiendo frutos de muchos años de carrera”, Julieth Restrepo

Con respecto a la fama ¿sientes que tu vida cambió tras el estreno de la serie?

“Pues cuando uno hace un proyecto y no sabe cuándo va a salir, hay un recordatorio muy lindo de que eso no lo hacemos por la fama. Si fuera por ella, tendría que venir inmediatamente. El reconocimiento es un recordatorio de que no lo hacemos por eso. Entonces, cuando llega toda esta ola maravillosa y hermosa de mensajes, de videos, de saludos, de reconocimientos, digo como ‘Ay, qué lindo y qué sigue’. Lo disfruto y de verdad, lo abrazo mucho, pero también me recuerdo a mí misma que este es un trabajo de constancia, y que por el hecho de estar recibiendo esto tan divino, no quiere decir que es como que ya mi vida cambió para siempre.

Creo que estamos sentando un precedente y estoy recogiendo frutos de años de carrera y de mucha dedicación, pero sobre todo, estoy también a la expectativa de qué va a pasar, porque incluso estar la premier fue un sueño, me sentía como una princesa con mi vestido rosado. Estaba en la alfombra, no lo podía creer, pero también me sentía un poco como pez en el agua porque ya lo he hecho en otra escala. Más que nada es la celebración de algo que hicimos con tanto amor y que mira, no importa si es Javier Bardem, Gian Carlo Esposito, Kylie Minogue, todos somos como niños chiquitos a la hora de celebrar algo que hicimos, porque estamos orgullosos de eso y a la hora de estar en el set estamos enfocados en lo que estamos haciendo. Mantener los pies en la tierra, pero con la certeza de que sí ha servido sembrar todos estos frutos”.

¿Qué sigue para Julieth?

“Están pasando cosas muy interesantes, estoy muy enfocada en la producción. Ahora Rodrigo Brand está viajando por festivales, con un cortometraje con el que ganamos el premio del FDC en el 2023; estamos planeando un estreno en Colombia, del que les contaré más adelante; estoy desarrollando dos proyectos, particularmente uno para Estados Unidos, que también coescribí con Felipe Martínez, y otro en que estamos trabajando para hacer en Colombia, donde también voy a actuar. Ahí me estoy garantizando unas oportunidades por las que no quiero estar esperando y (también) estoy audicionando. Les puedo garantizar que voy a seguir dando lora y sembrando muchos frutos. Y hay algo muy lindo que va a pasar el 3 de abril, y es que Estimados señores va a abrir el Festival Latino de Chicago, aquí en Estados Unidos, va a tener su Premier Mundial y voy a estar allá, con Patricia Castañeda, representando a la película. Lo más lindo de la carrera que tengo, a la que dedico mi vida, es que un proyecto no se queda solo en una esquina y ya, los proyectos que hacemos siguen rotando, así que esté o no en el set, siempre voy a estar con la actuación. Así, entre todas estas cositas, y dedicada a ser mamá, porque eso sí que me tiene enamorada, y definitivamente es el rol más importante de mi vida hasta ahora”.

