Julio Iglesias publica chats con extrabajadoras que lo acusan: “todo tiene un límite”

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España y la Justicia de República Dominicana, continúan adelantando investigaciones en torno a las acusaciones contra Julio Iglesias, relacionadas con agresión sexual y maltrato hacia dos ex empleadas, una fisioterapeuta venezolana y una doméstica dominicana.

El artista, por su parte, emitió un primer comunicado mediante su Instagram, en el cual indicó que es falso lo dicho por las denunciantes y anticipó que se defendería.

Ahora en un nuevo mensaje, esta vez en sus historias de esa red social, el nacido en España y residenciado en República Dominicana, fue más allá y además de reiterar su inocencia, publicó algunos chats que sostuvo con las exempleadas, además de dejar al descubierto su identidad, algo que la justicia había preferido mantener en el anonimato para no revictimizar a las extrabajadoras del cantante.

¿Qué dicen chats publicados por Julio Iglesias?

La madrugada de este jueves, Iglesias dijo: “Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a propiciarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente”.

Según él, las redes son su único medio para ejercer su defensa y negar que lo denunciado es una falsedad. Enseguida subió imágenes de chats de WhatsApp, que dejarían ver el trato amable y cordial de ellas hacia él, estas conversaciones habrían sido mantenidas incluso después de que ellas ya no trabajaban con el artista.

Llama la atención que las mujeres se refieren a él como “señor” y “profesor” y siempre se muestran agradecidas.

El artista asegura que ha habido manipulación mediática en los recientes hechos y que lo que él publica “demuestra que la información difundida carece de veracidad”.

Uno de los chats que expuso Iglesias menciona: “Profesor, buenas noches. Espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar. Te quiero mucho y si necesitas algo de mí, aquí estoy a tu entera disposición. Gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy. Todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco mas”.

También resulta llamativo que él no responde a estas conversaciones.

MADRID, 22/01/2026.- Comunicado y algunos mensajes de WhatsApp publicados en el perfil de Instagram del cantante español Julio Iglesias. Los mensajes supuestamente los ha recibido a través de WhatsApp por parte de las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual con los que parece querer demostrar su inocencia.

La polémica y el escándalo de Julio Iglesias

Recordemos que el escándalo y la polémica de Julio Iglesias surgió con la publicación de una investigación de eldiario.es, junto a Univisión Noticias, donde las víctimas relataron lo vivido con el artista, además proporcionaron chats, documentos y adiós.

Las exempleadas aseguran haber sido víctimas de un entorno de acoso continuo y situación de abuso en las casas de Iglesias y que esta situación se normalizó por completo. Hubo tocamientos no consentidos, agresiones verbales, bofetadas, humillaciones y presiones para aceptar propuestas sexuales.

