Julio Iglesias acusado de abuso sexual por exempleadas: “Me sentía como un objeto”

Rebeca y Laura, dos exempleadas del mítico Julio Iglesias, considerado por muchos como la primera estrella de la canción en español en alcanzar la globalidad, aseguran que el artista las agredió sexualmente.

Según una investigación periodística ,que llevó a cabo un equipo compuesto por periodistas de Univisión y El Diario.es, las mujeres que trabajaron para el cantante en el 2021 en sus mansiones de Punta Cana, en República Dominicana y en Lyford Cay, Bahamas, Iglesias tenía “control absoluto y cometía abusos de poder, con comportamientos que califican de agresiones sexuales y humillaciones constantes”.

El ídolo que por aquel tiempo tenía 77 años, según el informe de los mencionados medios, habría acosado a las dos mujeres, cuyos nombres son ficticios, porque así lo han solicitado. Una de ellas indicó que tuvo encuentros íntimos con él, al tiempo que la agredía físicamente.

El testimonio de Rebeca que acusa a Julio Iglesias

En el caso de Rebeca asegura que: “No tenía opción de decir que no”, sino que a sus 22 años simplemente “ni siquiera en ese momento pensaba en que podría perder mi trabajo, me sentía como empujada a hacerlo sin decir que no. Es lo que ellos intentaban hacer, como una sumisión de que yo tengo que hacer eso. Él siempre era así“.

“Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI (…) Él me metía los dedos por todos los lados”, dijo la dominicana.

La joven creía que salir de allí no era posible: “Soy tu puto robot, tu esclava, tu muñeca. Y no puedo moverme, no puedo moverme”.

Ella contó cómo fue penetrada contra su voluntad; sufrió bofetadas e insultos por parte de Iglesias, y fue incitada a participar en tríos en los que él daba instrucciones al tiempo que se masturbaba.

Terapeuta de Julio Iglesias lo señala de tocamientos

Por su parte, Laura, la fisioterapeuta venezolana de 28 años, detalló que cuando le hacía los ejercicios en la piscina al artista, él le apretaba con fuerza los pezones, tanto que a ella le dolía.

En su caso no hubo relación sexual, pero si abuso, dice que ella pudo decir que no, pero “hubo chicas que no pudieron decir no. Y él hizo lo que quiso con ellas". Laura contó que fue tocada y besaba sin su consentimiento, además de ser insultada. También fue presionada para hacer un trío, pero ella se negó.

Las dos mujeres aseguraron que ese tipo de tocamientos y abusos eran de conocimiento de otra empleada de mayor rango, algo así como la mánager de la casa, que estaba presente y parecía de acuerdo con la situación.

Laura recordó cuando fue contratada mediante una llamada del propio artista: “Él me dice: ‘Te habla Julio Iglesias, ¿estás lista para que te cambie la vida?’. Yo le dije que sí. Me dijo: ‘Vas a viajar por el mundo conmigo’. Y vaya que me cambió la vida”.

Según el informe, quisieron obtener declaraciones del artista y le hicieron llegar incluso las preguntas para responder, pero hasta el momento no se ha pronunciado sobre el tema.

La investigación también tuvo en cuenta chats, documentos, grabaciones y otros testimonios a empleados del artista que de alguna manera dejaron al descubierto el ambiente laboral que se vive en casa de Iglesias. Julio Iglesias actualmente tiene 82 años.

