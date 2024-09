Julio Rojas y Tavo Sumoza montaron a Barranquilla en su bus “Esto es irreal”

Sin duda, la industria musical vallenata sigue renovándose con el paso del tiempo, trayendo consigo nuevos talentos y lanzamientos cargados de innovación. Entre estos nuevos exponentes que están cosechando éxitos se encuentran Julio Rojas y Tavo Sumoza, un dúo musical que promete convertirse en un referente de este genero musical.

Te puede interesar: Ellos son los hijos de Alejandro Sanz: algunos tienen mamás famosas

¿Quién es Julio Rojas, el exvocalista de ‘Los de Juancho’?

Nacido el 10 de abril de 1996 en Barranquilla, Atlántico, Julio Rojas es un cantante de vallenato que siguió el camino musical inspirado por el legado de su padre, Julio Rojas Buendía, quien fue un destacado abogado y acordeonero, además de haber sido coronado dos veces como Rey Vallenato, en 1983 y 1994. Julio Rojas falleció en 2016 a los 57 años debido a un paro cardíaco.

“El lanzamiento de mi primer álbum de estudio, ‘Móntate en el bus’, tiene un significado muy especial para mí, ya que lo celebro en la Plaza de la Paz de Barranquilla, el mismo lugar donde, el 19 de junio de 2016, un día antes de su fallecimiento, mi padre recibió un homenaje (…) Hoy, ocho años después, me encuentro aquí, continuando con su legado”, aseguró Julio en entrevista con Vea

Puedes leer: Excompañera de Laura Acuña reveló por qué se separaron: “se notaba al aire”

Sin duda, este espectáculo musical no se hubiera podido llevar a cabo sin el apoyo de Tavo Sumoza, compañero de fórmula de Julio, quien desde su destreza para la interpretación del acordeón le impregna a cada una de las canciones su esencia.

“No saben lo feliz y orgulloso que estoy de este proceso. Hace un año estábamos tocando en un bar de la costa, pero hoy estamos en la Plaza la Paz ante treinta y cinco mil personas; sé que no estoy defraudando a aquel niño que soñaba con conquistar el corazón de miles de personas”, aseguró el también compositor.

Tavo Sumoza: el compositor vallenato de la juventud

Con el pasar el tiempo, Tavo Sumoza además de posicionarse como uno de los acordeoneros más relevantes del vallenato colombiano, también logra posicionarse como uno de los compositores más brillantes y afamados del género, gracias a sus auténticas y brillantes letras, en las que logra plasmar cientos de sentimientos y situaciones personales y ajenas.

“Creo que nosotros los compositores, necesitamos tener dos factores fundamentales para escribir: el amor sentimental y el amor hacia la música (…) Sé que parte del éxito que he logrado es porque nunca me la he creído, todos los días me levanto con la convicción de mejorar”, aseguró el musico.

Te gustaría leer: Alejo le refutó a Andrea Serna por comentario sobre Kevyn en el ‘Desafío XX’

Julio Rojas y Tavo Sumoza estrenan ‘Móntate en el bus’, su primer álbum musical

Este proyecto discográfico incluye catorce canciones y ofrece un recorrido por los variados matices del vallenato, abarcando desde el romanticismo hasta la alegría de la parranda. A lo largo del álbum, se rinde homenaje a las raíces tradicionales del género, mientras se incorpora una dosis de innovación que refresca su esencia, fusionando sonidos contemporáneos sin perder la autenticidad del vallenato clásico.

“Gracias mi gente linda por estar acá, cumpliendo la cita. Hoy es un antes y un después para nuestras vidas, pues dejamos de ser aquellos muchachos que están intentando a los muchachos que están empezando a lograrlo, pero claro, todo es gracias a Dios y a su apoyo. Los amamos.”, afirmó Tavo Sumoza en dialogo con Vea.