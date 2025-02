Justin Bieber enfureció con un paparazzi: “es una falta de respeto”

Justin Bieber es uno de los artistas más influyentes de la música pop en la última década. Su vida ha estado marcada por el éxito, la polémica y la evolución tanto personal como artística.

El nacido el 1 de marzo de 1994 en London, Ontario, Canadá, mostró un gran talento musical desde muy joven, aprendiendo a tocar la batería, la guitarra, el piano y la trompeta por su cuenta. Su carrera despegó en 2007, cuando su madre comenzó a publicar videos de él interpretando covers en YouTube.

Scooter Braun, un reconocido cazatalentos en la industria musical, vio sus videos y lo llevó a firmar con el sello de Usher. En 2009, Bieber lanzó su primer EP, My World, que contenía éxitos como One Time y One Less Lonely Girl, estableciéndolo como la nueva sensación del pop juvenil. Desde entonces, Bieber continuó acumulando éxitos con álbumes como Believe y Purpose.

Justin Bieber, cantante canadiense. Fotografía por: David Campuzano

¿Qué pasó con Justin Bieber?

Ayer, fue tendencia en redes sociales un video del exnovio de Selena Gomez saliendo de un restaurante. Lo que llamó la atención fue la discusión que tuvo con un paparazzi que lo estaba esperando afuera.

En las imágenes, que, al parecer, fueron grabadas y difundidas por el mismo fotógrafo, se observa al artista saliendo del exclusivo lugar donde habría estado desayunando junto a Hailey Bieber, su esposa, cuando fue sorprendido por los flashes del paparazzi que lo esperaba en la calle. Antes que el canadiense de 30 años se subiera a su carro, el fotógrafo le dio las gracias, pero ese comentario causó la molestia de Justin.

Así fue el tenso momento entre los dos:

- Paparazzi: Gracias, Justin, hermano.

- Justin: ¿Por qué me agradeces?

- Paparazzi: Porque eres el mejor, hermano.

- Justin: No me agradezcas.

- Paparazzi: No, sí te agradezco.

- Justin: No quiero ser desagradecido porque no lo soy, pero yo no te pedí que estés aquí. ¿Entiendes lo que te digo?

- Paparazzi: Está bien, hermano, solo te decía gracias por todo lo que haces por nosotros.

- Justin: Te estoy diciendo que no quiero que estés aquí. Así que cuando me das las gracias es una falta de respeto. Solo toma tus fotos y déjame ocuparme de lo mío.

- Paparazzi: Está bien, hermano.

- Justin: Darme las gracias es una falta de respeto.

- Paparazzi: No te agradezco por las fotos, te agradezco por todo lo que haces por nosotros.

- Justin: No me agradezcas por eso, ¿de acuerdo?

- Paparazzi: Está bien. Justin: Lo aprecio.

- Paparazzi: Que tengas un buen día.

El particular momento ha dejado una ola de comentarios en redes sociales, algunos a favor y otros en contra: “eso les pasa por tratar como dioses a un poco de gamines”, “el man es reactivo, está fatigado del estilo de vida que le tocó.... No tiene privacidad para nada”, “solo ha sufrido abusos desde niño en esa industria, solo quiere vivir y no lo dejan”, “ya está cansado con tanto paparazzi”, “de verdad que ya se pasan de la raya con el acoso”, “solo quiere estar en paz”.