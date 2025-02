Selena Gomez antes de los SAG Awards: la actriz presumió nueva figura. Así se ve

La actriz y cantante Selena Gomez brilló en la 31ª edición de los Screen Actors Guild Awards (SAG) 2025, que tuvo lugar el 23 de febrero en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. La artista llevó un elegante vestido azul marino de la casa de moda francesa Celine, diseñado a medida por Hedi Slimane. El vestido, con un escote tipo Bardot y un acabado satinado, realzó su figura esbelta y acentuó su cintura, reflejando la transformación física que ha vivido en los últimos meses. Además, lució una melena mucho más corta con las puntas onduladas hacia adentro.

Sus fanáticos no pudieron dejar de elogiar su nueva apariencia, pues, a comparación del año pasado durante el mismo evento, se ve con una figura más estilizada.

La cantante Selena Gomez posa en la alfombra de la edición 31 de los Screen Actors Guild Awards este domingo, Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Angeles (Estados Unidos). EFE/ David Swanson Fotografía por: David Swanson

Selena Gomez antes y después: así ha sido el cambio físico de la actriz

Durante la ceremonia, la exnovia de Justin Bieber y sus compañeros de Solo asesinatos en el edificio recibieron el premio al ‘Mejor Reparto’. En su discurso de aceptación, Gomez agradeció a sus coestrellas Martin Short y Steve Martin, quienes no pudieron asistir al evento por problemas de salud.

La transformación física de Gomez ha sido un tema recurrente entre sus seguidores y en los medios. La actriz ha hablado abiertamente sobre su lucha con el lupus, una enfermedad autoinmune cuyo tratamiento puede causar fluctuaciones en su peso debido a la retención de líquidos. En un video de TikTok de febrero de 2023, Selena explicó que la medicación para el lupus puede provocar aumento de peso por retención de agua, pero que este efecto disminuye al interrumpir el tratamiento.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En una oportunidad, la intérprete de Hands to myself, dijo: “No me importa mi peso, porque la gente va a opinar sobre él de todas formas. Que si ‘estás demasiado delgada’, ‘estás demasiado gorda’, ‘eso no te sienta bien’, ‘bla bla bla bla’... Soy perfecta tal y como soy”.

También, aseguró que, para ella, lo más importa es su salud y no físico: “sí, tenemos días en los que nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme, y mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan. Así que bueno, no soy una modelo y nunca lo seré”.

Hace un año, para los Premios SAG, Selena luchaba contra la exposición a las cámaras y los paparazzis por su aumento de peso. De hecho, tuvo que salir aclarar el por qué de su cambio físico: “Estoy un poco más gorda porque me divertí durante las vacaciones. La gente siempre comenta... Que si estás más delgada, que si estás más gorda, esto no te queda bien... ¿Moraleja de la historia? ¡Adiós!“.