Karina García contó cómo el terremoto afectó a su bebé: “No está preparado para nacer”

La influencer, que participó en ‘La casa de los famosos’ 2025 y posteriormente ganó el reality ‘La mansión de Luinny’, está embarazada de su tercer hijo, fruto de su relación con el cantante Kris R.

La antioqueña relató que el terremoto que afectó a buena parte del país, la llenó de tanto miedo que comenzó a sentir contracciones prematuras.

A lo largo del día, García encendió las alarmas de sus seguidores, pues reportó que por indicación de su ginecólogo tuvo que ir de urgencia a la clínica.

“Diosito, casi se me sale el bebé, protégenos a todos”, “Reportándome desde la clínica. Tengo contracciones desde esta mañana. Oren por mí porque baby K todavía no puede nacer”, fueron algunos de los mensajes que compartió.

Este martes en la tarde, Karina actualizó su estado de salud y el de su bebé. En un video detalló lo ocurrido y exteriorizó su preocupación ante la posibilidad de que el bebé naciera antes de tiempo.

La creadora de contenido agradeció a quienes estuvieron pendientes de su estado de salud. “Después del terremoto todos tuvimos una emoción supremamente fuerte, pero la mía fue nivel Dios, yo salí como una loca, me bajé por esas escaleras e inmediatamente pasó el temblor comencé con contracciones”, explicó la también modelo.

“Contracciones irregulares y dolorosas, me dolía adelante, atrás, me la pasé todo el día con contracciones, pero me hice como la boba”, agregó. Más adelante, la paisa comentó que cuando llamó a su médico, pues no soportaba el dolor, el profesional le dijo que no era normal lo que estaba ocurriéndole y que lo mejor era irse a la clínica de inmediato.

“Me monitorearon, me hicieron varios exámenes, me hicieron ecografías y el doctor comprobó que estaba teniendo contracciones (...) lo preocupante del caso es que mi bebé no está preparado para nacer, aunque está muy grande… el doctor me dijo ‘no puede nacer todavía, no estamos preparados, lo que tenemos que hacer es evitarlo’“, puntualizó Karina.

“Mi bebé tuvo mucho estrés”: Karina García

“Las contracciones estaban seguidas... estuvimos hasta muy tarde en la clínica”, agregó, pero, para tranquilidad de sus seguidores, confirmó que ya está en casa siguiendo las instrucciones precisas para evitar un nacimiento prematuro. “(...) afortunadamente desde que me estoy tomando medicamento he mejorado, siento que estamos bien (..) orar porque mi bebé no le dé por venirse en este momento, no sé qué pueda pasar... oro demasiado para que no pase... “, dijo la antioqueña.

La generadora de contenido compartió en sus historias temporales. “Mi bebé ayer tuvo mucho estrés dentro del útero Y por eso se desató todo, tuve un pequeño sangrado, pero consultamos a tiempo, estamos bien, y ya le hablé a mi bebé y le dije: ‘tienes que quedarte ahí dentro un tiempito más, no es el momento de conocerte aún’”.

En otras historias, la paisa contó que junto a su pareja están contribuyendo con la labor de recaudar ayuda en Medellín para llevar a las ciudades afectadas por el desastre natural.

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