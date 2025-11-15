Karol G conoció a Los Tigres del Norte en los Latin Grammy, les pidió foto y contó anécdota

Karol G vivió un momento bastante emotivo en los Latin Grammy 2025 al acercarse a Los Tigres del Norte para saludarlos y presentarse formalmente. ‘La Bichota’, que minutos antes ganó el premio a ‘Mejor Canción del Año’ por ‘Si antes te hubiera conocido’, quedó registrada en video mientras pedía una foto a los mexicanos y compartía lo que significaba su música para ella.

Así fue el encuentro entre Karol G y Los Tigres del Norte en los Latin Grammy 2025

De acuerdo con el video publicado por las redes sociales de los Latin Grammy, la colombiana se acercó a sus colegas al encontrárselos justo a la salida del evento, celebrado en Las Vegas. Visiblemente emocionada, les dijo que siempre soñó con conocerlos.

De igual manera, Karol G les contó a Los Tigres del Norte que guarda una curiosa anécdota de infancia relacionada con su música: “Con mi combo de amigas nos llamábamos ‘Los Tigres del Norte’ para todo ¡Se los juro por Dios! Entonces cuando nos tocaba ponernos un nombre para algo siempre decíamos: ‘¡Los Tigres del Norte!’, y poníamos sus canciones de fondo, entonces qué placer".

La cantante de 34 años también felicitó a la agrupación por la presentación hecha en la gala de los Latin Grammy y bromeó al solicitarles que le prestaran su bajo (el que tiene la bandera de los países de América) para la próxima presentación en el Festival Coachella. Además, aprovechó el momento y les pidió una foto para inmortalizar el momento.

“Soy la más fan”, comentó Karol G antes de posar junto a Los Tigres del Norte.

Fanáticos de ‘La Bichota’ y de Los Tigres del Norte no tardaron en reaccionar a las imágenes. En la caja de comentarios de la publicación no solo expresaron su admiración por estos artistas, sino también el deseo de verlos juntos otra vez, pero en un estudio de grabación. “No sabía que necesitaba una canción entre Karol y Los Tigres, hasta que vi este video”, “por favor, hagan una colaboración. Sería increíble” y “me encantaría una versión de ‘200 Copas’ con Los Tigres y yo sé que a ustedes también”, fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo.