Karol G tendrá su estrella en el Paseo de la Fama. Anuncian más famosos que la recibirán

Este jueves 23 de julio, la Cámara de Comercio del célebre barrio de Los Ángeles dio a conocer los nombres de las 32 personalidades, entre las que figuran actores, directores y cantantes como el grupo Linkin Park, el DJ francés David Guetta o la banda estadounidense Los Ramones, que serán homenajeados en el popular sendero.

La antioqueña Karol G, quien cumplió 35 años el pasado 14 de febrero, hace parte de las celebridades que recibirá su estrella en el emblemático lugar. El nombre de la paisa fue anunciado junto al del chileno Pedro Pascal, de 51 años, y la estadounidense Lisa Kudrow, la famosa Phoebe de ‘Friends’, quien era la única de las tres amigas que faltaba por recibir su estrella en la icónica calle angelina.

Idris Elba, Kate Hudson y más nueva estrellas en el Paseo de la Fama

Otros artistas que tendrán la emblemática estrellas serán: las hermanas Elle y Dakota Fanning, Kate Hudson e Idris Elba, estelar de la serie inglesa ‘Luther’.

También se unen a esta lista el comediante Adam Scott, protagonista de la comedia ‘Severance’, la estadounidense Keke Palmer (‘I Love Boosters!’), o Bill Lawrence, creador de series como la aclamada ‘Ted Lasso’.

La mítica Raven-Symoné, rostro de la cultura pop de Disney Channel con ‘That’s So Raven’ (‘Esa tan Raven’) o ‘Cheetah Girls’, también recibirá su estrella en el emblemático bulevar de Hollywood.

Por el momento se desconocen las fechas en las que se celebrarán las ceremonias de entrega de la estrellas, que suelen anunciarse una semana antes del evento.

Esta nueva generación de estrellas que se colocará a lo largo de la emblemática calle durante la temporada de 2027, se suman a un carrusel de más de 2.000 artistas a los que recientemente se unieron la estrella del pop Miley Cirus o la banda texana Intocable.

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