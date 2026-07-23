Murió Octavio en Pa’ seguirte queriendo ¿Qué le pasó al personaje de Luis Eduardo Arango?

La nueva temporada de la serie ‘Pa quererte’, que comenzó este martes 21 de julio trajo de vuelta a los amigos que procuran apoyarse en medio de las dificultades que enfrentan en sus trabajos y vidas personales.

La apuesta, que protagonizan Sebastián Martínez, Julieth Pardau y Hanny Vizcaino, incluye actores como Manuel Sarmiento, Carlos Camacho y Luis Eduardo Arango. Este último personifica a Octavio Victoria, el hombre adulto mayor que se enamora de una mujer mucho más joven, algo que se vio en la primera parte de la historia, y que decide comenzar una nueva vida con ella.

De esta manera, Octavio y Azucena Tinoco, representada por Laura de León, tienen un matrimonio estable cuando la nueva etapa comienza. Octavio tiene otra hija, llamada Milagros, encarnada por Alejandra Ávila, fruto de su prime matrimonio con el personaje de Elvira, encarnado por Alina Lozano, en su primera parte y que en esta nueva temporada la remplaza Aida Morales.

No obstante, la vida de Octavio termina siendo interrumpida abruptamente al final del primer episodio. La muerte del rol de Luis Eduardo Arango se confirma en el segundo capítulo, emitido este miércoles 22 de julio, tema que se viralizó en redes.

Hay que mencionar que no es la primera vez que los creadores de esta serie le apuestan al realismo planteando la muerte de un personaje principal, que toma por sorpresa a los televidentes.

En la primera temporada falleció inesperadamente Verónica, la esposa de Toño, en manos de Chichila Navia.

La muerte de Octavio se volvió tema de conversación digital y cientos de cibernautas se mostraron sorprendidos, conmovidos e incluso inconformes con este hecho, que marca el primer gran punto de giro del estreno de RCN

¿De qué murió Octavio, de ‘Pa quererte’?

Octavio, quien en la historia tenía 68 años, murió luego de que aceptara el regalo de aniversario que sus amigos quisieron hacerle. Se trató de una noche, junto a Azucena, en un hotel.

Octavio consciente de sus limitaciones les contó que podía no estar a la altura y por ello, sus amigos le dan la famosa pastilla azul.

Es este medicamento, que mejora el desempeño sexual, el que produce la muerte inesperada del personaje, quien sufre un infarto agudo de miocardio.

Según lo que se explicó en el episodio, la pastilla habría resultado fatal al juntarse con los problemas de hipertensión de Octavio.

La noticia no solo golpeó a sus amigos, sino que les generó culpa, ya que ignoraban que algo así podía ocurrir.

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“Si no se hubiera muerto Octavio seguiría viendo la novela, pero como se murió Octavio ya no la veré más, porque si no se hubiera muerto la seguiría viendo, pero como se murió... qué pesar, gran personaje Octavio”, “Noooo” y “qué gran escena” son algunos de los comentarios que se leen en las redes luego de confirmarse que el personaje murió.

Dentro de las cábalas que algunos ciudadanos digitales es que Octavio, pese a estar muerto, seguiría apareciendo en recuerdos o ensoñaciones de su esposa Azu.