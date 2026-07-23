¿Sara Uribe se casó? Aparece vestida de novia y Camilo Méndez, su novio, reacciona

Hace algo más de una semana la antioqueña Sara Uribe dejó en evidencia en sus redes sociales que vive un momento de plenitud en su vida personal.

La exparticipante de ‘La Casa de los famosos’ se estaría dando una oportunidad en el amor con el cantante vallenato Camilo Méndez. Todo quedó al descubierto cuando él le dedicó una canción a ella, que estaba sentada a su lado. La presentadora le agradeció con un beso que él correspondió.

“Yo que estoy enamorado, llegó la hora de cantarle a una persona que me tiene enamorado, que me encanta, que me gusta mucho y que está aquí a mi lado. Esta canción es para ti Sarita”, mencionó él en el video que se viralizó.

Ahora Sara sorprende a sus casi siete millones de seguidores en Instagram luciendo un vestido de novia. En la publicación que incluyó tres imágenes, se ve en un ambiente campestre y con flores silvestres en la mano mientras luce un vestido blanco con strapples.

Junto a las fotos Uribe reflexionó sobre el matrimonio y confesó su plan de casarse de blanco.

Sara Uribe confiesa que sueña con casarse y su novio le responde

“Sí, sueño con vestirme de blanco. Sueño con caminar hacia un hombre que me elija todos los días. Un hombre que me cuide, que me respete, que me dé paz. Sueño con ver a mi hijo tomar mi mano, mirarme a los ojos y entregarme a ese amor bonito, a ese amor que nunca me haga sentir menos, que jamás me maltrate, que nunca me lastime. Ya no quiero ser una opción en la vida de nadie. Quiero ser una prioridad. Quiero un amor donde haya admiración, lealtad, tranquilidad y hogar. Y si ese día llega, llegará porque Dios escribió una historia mucho más bonita de la que alguna vez imaginé”, escribió la empresaria que al final dejó un interrogante para sus seguidores “ ¿Todavía crees en el amor que da paz y no dolor?“.

Camilo Méndez, su novio fue uno de los primeros en reaccionar y le escribió: “niña linda”. A lo que un cibernauta escribió “ya cásense”.

Los demás comentarios señalan que ven a una mujer sana interiormente que muy pronto verá sus sueños cumplidos. Una de las que reaccionó fue la presentadora Violeta Bergonzi, quien escribió: “Ahí estaré viendo ese momento y celebrando”.

Al parecer, las imágenes serían parte de un shooting que la empresaria realizó junto a la agencia Cavernícola en escenarios antioqueños y correspondería a una marca de ropa.

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