Karol G y el consejo que recibió de Sofía Vergara para su portada en Playboy: “Fue la única”

La portada de Karol G en Playboy se ha mantenido en conversación en los últimos días, principalmente por los detalles que la artista reveló sobre su vida personal, incluida su ruptura con Feid. En esa misma entrevista, la cantante también mencionó a Sofía Vergara, al recordar el consejo que le dio antes de aceptar la sesión.

Según contó en la publicación, la actriz fue la única persona a la que acudió para resolver la duda, en una conversación que terminó influyendo directamente en la decisión y en el enfoque que quiso darle a la portada.

Así fue la conversación entre Karol G y Sofía Vergara

De acuerdo con lo expuesto por Karol G, tras recibir la propuesta de Playboy contactó directamente a la barranquillera de 53 años para plantearle el dilema en el que entró en ese momento.

“Fue la única persona a la que le pregunté. La llamé y le dije: ‘Si tú me dices que no lo haga, no lo hago’”, expresó la reguetonera paisa, quien también mencionó que la respuesta de Sofía Vergara fue inmediata y sin matices: “Ella fue como: ‘Hazlo. Si yo tuviera ese cuerpo, lo habría hecho antes’”.

Además del impulso inicial, la actriz —con quien compartió set en la serie ‘Griselda’— le planteó una pregunta que terminó siendo determinante en el proceso: “Ella me dijo: ‘¿Cuál va a ser tu razón? ¿Por qué lo estás haciendo?’”.

Ese cuestionamiento llevó a Karol G a definir el sentido detrás de la sesión, más allá del impacto visual o mediático. En la entrevista, la artista explicó que su motivación estaba ligada a una percepción personal de seguridad y a la intención de proyectar una imagen construida desde su propia decisión.

La conversación con Sofía Vergara, entonces, no solo funcionó como validación, sino como un filtro para estructurar el propósito de la portada. El resultado fue una sesión que, según sus propias declaraciones, responde a un momento específico de su carrera y a una narrativa que ella misma decidió asumir.

Cabe recordar que la portada de Karol G en Playboy corresponde a la edición primavera de 2026 y forma parte de la nueva etapa editorial de la revista, centrada en perfiles de figuras de la música, el cine y la cultura pop.

Fotografía por: Playboy

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