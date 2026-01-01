Kate Winslet, de Titanic: “algunas de mis primeras experiencias íntimas fueron con mujeres”

La británica Kate Winslet, que debutó actoralmente a los 18 años en ‘Criaturas Celestiales’, de Peter Jackson, ahora tiene 50 años, tres matrimonios y tres hijos, sin duda se ha convertido en una de las intérpretes más icónicas del séptimo arte.

De ahí que sus declaraciones recientes han resonado en los medios del entretenimiento. Durante el episodio del pasado 24 de diciembre, Kate se sinceró sobre su vida personal y comentó: “voy a compartir algo que nunca antes había compartido. Algunas de mis primeras experiencias íntimas de adolescente fueron con chicas”, declaró a los presentadores Roger y James Deakins. También señaló que había besado a algunas chicas y algunos muchachos, pero que eso no había evolucionado en ninguno de los dos sentidos.

La intérprete de Rose DeWitt, la estelar de ‘Titanic’ afirmó que esas experiencias de su adolescencia la ayudaron a encontrar una conexión realmente exitosa para interpretar a Juliet Hulme, en la producción de 1994 ‘Criaturas Celestiales’. En la película basada en hechos reales, ella junto a la neozelandesa Melanie Lynskey quien interpreta a Pauline Parker, cuenta una amistad peligrosamente obsesiva que condujo al asesinato de la madre de Pauline. También comentó acerca de este filme “Me sentí inmediatamente absorbida por la vorágine del mundo en el que me encontraba, que obviamente llegó a ser muy perjudicial para ambas, llegando a matar a alguien porque creían que esa persona les impedía estar juntas”, la británica continuó diciendo que aunque no podía entender del todo, todos los elementos oscuros de la película, se sintió identificada con los profundos vínculos personales, que pueden llegar a generarse cuando uno es joven y vulnerable.

Sobre su ópera prima ‘Adiós, June’, de Netflix

Anteriormente, Kate se había referido a su debut como directora, en una reciente entrevista con Jimmy Kimmel. La cinco veces ganadora del Globo de Oro comentó acerca de su experiencia dirigiendo la película de Netflix Adiós June, cuyo guion escribió su hijo Joe Anders.

El largometraje está basado en la despedida familiar que le dieron a la abuela de Winslet antes de fallecer. Kate le contó a Jimmy de cuando su hijo le presentó el guion. “He escrito un guion y sé que probablemente no sea muy bueno, ¿podrías leerlo? Y no es muy bueno, miénteme”. A ella, luego de leerlo, le pareció divertido, conmovedor, auténtico y caótico, “como son las familias”, afirmó. A lo que le dijo que creía que realmente podría ser una película.

Anders había concebido la historia como requisito para finalizar un curso de guion del National Film and Television School, sin tener la intención de llevarlo a la pantalla grande. La película está ahora en la oferta de Netflix y contó con las actuaciones de Hellen Mirren, la misma Kate y Toni Collette, entre otras.

Sin embargo, las buenas críticas para el filme no se han hecho esperar. Hay que mencionar que durante una reciente entrevista para la BBC, clasificaron a Anders como un Nepo Baby, algo que su madre rechazó contundentemente.

