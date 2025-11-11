Katiuska, del ‘Desafío 2025’, reveló los verdaderos motivos de su salida del país

En días recientes y luego de su expulsión del Desafío del Siglo XXI, Katiuska Bula decidió empacar maletas y tomar un vuelo fuera del país, un movimiento que tomó por sorpresa a sus seguidores y dejó abiertas varias preguntas. Aunque en un primer momento la exparticipante señaló que se trataba de una decisión personal para despejar la mente, en horas recientes reveló nuevos detalles sobre lo que la llevó a viajar a Europa y si es definitivo.

¿Por qué Katiuska, del ‘Desafío Siglo XXI’, se fue del país?

En una entrevista que concedió al espacio de Lo más viral, de Caracol Televisión, la exintegrante de Omega explicó que su viaje no obedeció únicamente a un impulso emocional, sino que fue el resultado de conversaciones familiares que ocurrieron después de su salida del programa. Según dijo, sus papás fueron quienes insistieron en que pasara una temporada con sus hermanos en Europa, a quienes no veía desde antes de ingresar al concurso. Para ellos, que atravesara este momento lejos de la presión mediática y acompañada de su círculo cercano era la mejor forma de manejar la situación.

Además, Katiuska Bula mencionó que también se motivó a viajar tras ver el estado anímico de su mamá al conocer la forma en que terminó su participación en el reality. La barranquillera comentó que ambas son muy sensibles y que compartir ese ambiente emocional no le estaba permitiendo estabilizarse. Por eso, concluyeron que un tiempo fuera ayudaría a que cada una procesara la situación de manera más tranquila y sin cargas adicionales.

“Mi mamá es muy emocional igual que yo (...) Obviamente, ella estaba muy triste y en estos momentos a mí no me ayuda. Fue más que todo que tomé la decisión de venirme acá y que en familia decidimos manejarlo de esa manera”.

Respecto a los rumores sobre una supuesta decisión definitiva de no regresar al país, Katiuska fue clara: su estancia en Europa es temporal. Aseguró que volverá cuando sienta que cuenta con la serenidad suficiente para enfrentar asuntos pendientes que quedaron tras su expulsión, en especial los relacionados con la persona de su entorno que estuvo involucrada en la divulgación de información que debía mantenerse en reserva. Por ahora, dijo, prefiere tomar distancia para evitar decisiones apresuradas o discusiones que puedan agravar el panorama.