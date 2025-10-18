Katiuska salió el país tras expulsión de Desafío: “Quería estar alejada de todo”

Los días no han sido fáciles para Katiuska. La desafiante que se perfilaba como una de las favoritas para avanzar en el reality Desafio Siglo XXI y convertirse en ganadora del formato de Caracol, quedó fuera de la competencia inesperadamente.

Katiuska, quien había sido capitana de Omega y había demostrado fortaleza mental y física, así como también estrategia y disciplina, superó además desafíos a muerte que poco a poco, la posicionaron como la mujer más fuerte del formato, fue expulsada de Desafío Siglo XXI, este jueves 6 de noviembre al violar su contrato de confidencialidad.

Según explicó Andrea Serna en el momento de hacer público lo ocurrido, Katiuska compartió información privilegiada del programa con alguien de su círculo cercano, que se lucró económicamente con esta información. La deportista se fue además sin el dinero acumulado que llevaba.

En entrevistas posteriores, Katisuka visiblemente afectada, ha mencionado que asume su responsabilidad, que terminó hablando por confiada, no por ingenua y que no quiere volver a saber nada de quien la traicionó y quien la usó. Mencionó un doble proceso de tusa: la de separarse de esa persona y la de perder el sueño de ganar Desafío.

¿Qué destino escogió Katiuska para pasar las penas?

Ahora se reporta que Katiuska toma una decisión importante para alejarse de la polémica situación y lo dio a conocer en las redes. En su cuenta de Instagram comenzó agradeciendo. “Quiero agradecer a El Desafío por la oportunidad tan grande que me dio, porque me he ganado el cariño de muchísima gente”. Luego, contó que deseaba alejarse y por ello, ya se encuentra en tierras extranjeras. “Yo quería estar alejada de todo, junto a mis hermanos que están aquí. (...) Muchísima gente se me ha acercado a darme su cariño y su apoyo. No es lo mismo llorar en Colombia, que llorar en Europa”, afirmó desde Madrid, España en sus redes sociales.

También ha usado sus cuentas para mostrar el apoyo recibido por la comunidad latina en ese país que se ha acercado a saludarla. Anunció que hoy estará dispuesta a interactuar en un conocido parque de la ciudad y que a las 7 de la noche, hora Colombia, estará en una transmisión en vivo en TikTok.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento