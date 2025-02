Kevyn del ‘Desafío’ volvió a hablar de Natalia y dividió opiniones: “no la supera”

Caracol Televisión anunció que las inscripciones para la nueva temporada del Desafío están abiertas hasta este 28 de febrero. Este año, el reality de competencia deportiva se llamará Desafío del siglo XXI y reunirá a más de 30 deportistas que, como es costumbre, se dividirán en equipos y se enfrentarán a diferentes pruebas de bienestar, servicios, comida, salvación y eliminación.

Para promocionar el programa, Caracol Televisión ha entrevistado, a través del perfil del Desafío, a varios exparticipantes quienes han revelado detalles de su experiencia.

¿Qué dijo Kevyn Rúa de Natalia del ‘Desafío XX’?

El deportista dialogó con ‘Jhoncito preguntón’, periodista del programa, a quien le contó cómo cambió su vida luego de su participación en el concurso deportivo. Entre otras cosas, reveló qué hizo con los 1.350 millones que ganó y, además, recordó cómo era su vida antes de entrar a la competencia.

Kevyn Rúa y Natalia Rincón en el Desafío XX. Fotografía por: Caracol Televisión

Uno de los temas que más llamó la atención fue cuando ‘Jhoncito’ le preguntó con quién no se tomaría un café, refiriéndose a sus excompañeros. El también modelo sorprendió al mencionar a Natalia Rincón, la creadora de contenido con quien sostuvo un polémico romance dentro de la ciudadela, ya que él tenía novia; de hecho, antes de entrar a la competencia, tenía planes de casarse.

“La verdad, con todos me hablaría, pero no me tomaría un café con Natalia, no creo que haya el por qué. La verdad yo creo que todo ya quedó ahí, entonces no veo el por qué ni la necesidad de hacerlo, con los demás bien”, aseguró.

En redes sociales, los internautas no dudaron en dejar sus comentarios, algunos apoyando lo que dijo y otros criticándolo por mencionar a la creadora de contenido para adultos, quien, desde hace varios meses, sostiene una relación sentimental con Vallejo 777, un cantante de música regional.

“De lo que Dios libró a Natalia”, “adolorido, un hombre no se expresa así, con ignorarla es suficiente”, “Natalia le dio dónde es a Kevyn, las personas que superan y sanan no se expresan así... Esa herida le arde”, “un caballero no tiene memoria, ni se expresa así de una dama”, “qué inmadurez. Dice mucho quién eres”, “está dolido por la herida”, “si no quiere tomarse un café con ella es su decisión. Uno comparte con quien uno desea y con quien lo hace sentir bien a uno y listo”, “él dijo la verdad de alguien que lo que hizo fue hablar pestes de él”, comentaron los usuarios de Instagram en la publicación que cuenta con más de 1.200 likes.

¿Por qué Kevyn y Natalia terminaron su relación?

Dentro de la competencia, Kevyn y Natalia parecían estar muy enamorados; sin embargo, cuando la producción les dio el break, las cosas se terminaron. Al volver a la ciudadela ambos llegaron siendo indiferentes. Contaron que le habían puesto punto final a su relación, pero al parecer, no quedaron en buenos términos porque se lanzaban constantemente indirectas.

“Yo no le hice nada… la pelada es chévere y ya… como compañera aquí en El Desafío y ya, hasta ahí llegó todo. Yo tengo los pantalones bien puestos para no ponerme a hablar mal de otra persona y si esa personita cree que gana más hablando y diciendo cosas, pues eso es respetable”, dijo en ese momento el deportista, quien antes de entrar al Desafío se desempeñaba como vigilante en Mosquera, Cundinamarca.