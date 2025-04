Khloé Kardashian lleva tres años de abstinencia sexual. Esta es la razón

Khloé Kardashian dejó a sus seguidores sorprendidos con una revelación inesperada: lleva cinco años sin tener relaciones sexuales. La empresaria y estrella de reality show compartió esta confesión en una entrevista reciente, lo que ha dejado a muchos preguntándose qué la llevó a tomar esta decisión.

¿Por qué Khloé Kardashian está en celibato?

La socialité, quien es conocida por su honestidad y autenticidad frente a la cámara, compartió que su decisión no se basa en ninguna regla moral o religiosa, sino que surge de un profundo deseo de disfrutar a sus hijos:

“todavía tengo niños pequeños; no es que esté diciendo que voy a esperar hasta que tengan 20 años, pero creo que vas a tener que ser muy, muy especial para que yo quiera agregar otra persona en mi vida con quien compartir mi tiempo además de mis hijos”, dijo en entrevista con Us Weekly.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson. Fotografía por: Getty

La estadounidense de 40 años también aseguró que retomará su vida sexual únicamente cuando encuentre a la persona indicada: “vas a tener que ser realmente especial para interrumpir mi estilo de vida actual, mi agenda y cómo priorizo mi tiempo, y solo para hacerme sentir esas mariposas”.

True, de 6 años, y Tatum, de 2, sus los hijos con Tristan Thompson, son su prioridad. “Creo que una vez que pasas un cierto período de tiempo, ya no importa. Es como, ‘OK, ahora tiene que valer realmente la pena para romper eso.’ Pero también, estoy tan enfocada en mis hijos y sé que esto suena loco, pero no quiero que nadie me aleje de ellos. No es que yo dejara que eso ocurriera, pero simplemente no sé si quiero la distracción en este momento”, aseguró en la mencionada entrevista.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién fue la última pareja de Khloé Kardashian?

La fundadora de Good American sostuvo una relación desde el 2016 hasta el 2022 con Tristan Thompson que estuvo marcada por la polémica, pues el basquetbolista fue señalado en varias oportunidades de infidelidad lo que llevó, finalmente, a terminar el romance con Kloé.

En la entrevista, la creadora de contenido se refirió a ese tema: “¿Por qué sigo eligiendo a estas personas? Ahora siento que soy muy fuerte y rezo para poder identificar ciertas señales de alerta o cosas que ya no quiero tolerar”.

Hace unos meses, Khloé charló con Jay Shetty, donde reveló: “si conozco a alguien en dos meses o dos años y me enamoro, genial. El hombre adecuado es al que quisiera tener cerca de mis hijos y de mi familia. Pero no estoy buscando activamente a alguien en el mundo de las citas y estoy muy feliz. Me siento muy realizada. También me encanta haberme tomado unos tres años sin salir con nadie y siento que realmente he llegado a conocerme a mí misma en un nivel más profundo”.