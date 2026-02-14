Koral Costa reveló por qué se separó de ‘Bola 8’: “No fueron cachos”

Tras 17 años juntos, a comienzos de este año Koral Costa y Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8’, anunciaron su separación. En ese momento, la influenciadora se pronunció en sus redes y, aunque no reveló los motivos de la ruptura, aseguró: “Cuando tú tienes amor, deseas que las personas logren sus sueños, que las personas logren lo que quieren lograr … No tienes el derecho de retener los sueños de nadie… Y cuando tú tienes un sueño, no quieres que nadie lo retenga. Dejas que las personas logren lo que quieren… El amor también es eso, también es permitir que los demás logren lo que quieren lograr”.

¿Por qué Omar Murillo y Koral Costa se separaron?

Tras varias semanas de incertidumbre, la también cantante concedió una entrevista para La Kalle, donde reveló algunos detalles de lo que ocurrió con su relación.

“Soy energética y cuido mucho mi privacidad. El cuerpo es un templo, y no todo el mundo tiene derecho a tocarlo”, dijo inicialmente. Enseguida, aclaró algunos rumores que han circulado en redes sociales y medios de comunicación que han apuntado a que una supuesta infidelidad fue el motivo de la ruptura. “No fueron cachos. Si me hubiera engañado, lo hubiera hecho saber. La relación fue tomando rumbos diferentes, y no puedo estar soñando que todo va a permanecer igual”, agregó.

Entretanto, aseguró que, debido a cambios personales y profesionales de los dos, tomaron el rumbo de replantear su relación: El actor se mudó a España, por lo que comenzaron a tener un matrimonio a distancia. “No soy quién para frustrar los sueños de mi pareja, y hay momentos en que la pareja toma rumbos diferentes”, dijo.

Aunque la falta de intimidad influyó, consideraron que lo mejor era tomar caminos separados. “Nosotros lo conversamos para ver si la distancia le iba a servir a la relación, entonces no fue por falta de dinero, ni por la relación sexual... Obviamente, no estábamos teniendo intimidad porque él está lejos. Esos momentos de distancia nos ayudaron a replantearnos si la relación podía seguir o si simplemente se estaba desestabilizando”.

Al final, reconoció que tras su separación, se siente muy bien con su nueva vida: “Me siento libre en varias cosas, porque cuando estábamos juntos, estábamos tan juntos que yo no me atrevía a salir con mis amigas, dejé amistades y en este momento estoy hablando con ellos de nuevo y estoy tranquila, no tengo necesidad de irme a ver con un man”.