Ómar Murillo y su esposa Koral Costa se separan tras 17 años. Ella lo confirmó ¿Qué pasó?

Omar Murillo se hizo muy famoso en su rol de Bola Ocho, primero en ‘Las detectivas y el Víctor’ y luego en el spin off de esa novela, El man es Germán. El actor, influencer y cantante fue parte del reality ‘La Casa de los famosos 2024’ y aunque no ganó, si logró mantener su popularidad. Aunque hay que decir que como suele suceder, en este tipo de formatos de tele realidad, también tuvo bastantes detractores.

Su matrimonio con la cantante y generadora de contenido Koral Costa, La Diva, también se ha convertido en el centro de la atención de los seguidores de los dos. La pareja, que ha estado junta por 17 años, el año pasado se mostró molesta y ‘harta’ por la cantidad de especulaciones alrededor de ella y realizó un video donde Koral como vocera, pidió que no se opinara sobre la intimidad de los demás.

La razón de la molestia del matrimonio tuvo que ver con comentarios en redes sobre que su unión sería un arreglo. “Nosotros no estamos aquí para complacer expectativas ajenas. Vivimos nuestra verdad, y quien no la acepte, que mire hacia otro lado”, dijo Costa en ese momento en un video que publicó en sus redes.

A mediados del 2025, también trascendió que Omar y Koral hicieron un voto de celibato para reavivar la pasión. Posteriormente, mostraron interés en radicarse en Europa.

¿Omar Murillo vive solo en Madrid?

No obstante, Omar en sus más recientes publicaciones en su historias de Instagram ha evidenciado que comenzará una nueva vida en Madrid, España y ha mostrado imágenes de su nuevo vecindario, ubicado en el centro de la ciudad. Sin embargo, en el material no aparece su esposa por ningún lado.

Este 6 de enero Koral subió un video en su cuenta donde responde a la pregunta de uno de sus seguidores que le indaga sobre si es cierto que se separó de Murillo, a lo que ella respondió afirmativamente en un video en el que escribió: “Si me separé”.

¿Por qué se separaron Omar Murillo y Koral Costa?

“Si pero no porque no haya amor”, se oye decir a la influencer que luego explica que los sueños fueron primordiales para tomar la decisión.

“Cuando tú tienes amor, deseas que las personas logren sus sueños, que las personas logren lo que quieren lograr … No tienes el derecho de retener los sueños de nadie… Y cuando tú tienes un sueño, no quieres que nadie lo retenga”, expresó la generadora de contenido dejando ver que cada uno irá tras sus anhelos. “Dejas que las personas logren lo que quieren… El amor también es eso, también es permitir que los demás logren lo que quieren lograr”.

De momento, Murillo no se ha pronunciado ante las declaraciones de Koral. Ella por su parte, no explicó si la separación es definitiva o se trata de un tiempo.

