Kris Jenner decía ser colombiana: la curiosa anécdota que Khloé Kardashian contó de su madre

Khloé Kardashian volvió a poner a su madre, Kris Jenner, en el centro de una curiosa historia familiar después de recordar una situación de su infancia que durante años dio por cierta. La empresaria contó que llegó a creer que su madre era colombiana, una versión que ahora generó sorpresa entre los seguidores de la familia Kardashian-Jenner.

La anécdota salió a relucir durante una conversación entre Khloé y Kris, en medio de los momentos que la familia comparte en ‘The Kardashians‘, y se convirtió en tendencia de redes sociales desde el pasado 23 de octubre.

La historia que Kris Jenner le contaba a sus hijas

Khloé recordó que, cuando estaba en el colegio, su madre les había contado a sus hijas que era colombiana. La empresaria estadounidense aseguró que durante años creció con esa idea y que incluso llegó a asociar a Kris con el país por las historias que escuchaba en casa.

Al hablar nuevamente del tema con su madre, Khloé quiso saber si Kris recordaba haberles dicho aquello. Sin embargo, la respuesta de la matriarca no coincidió con el recuerdo de su hija. Kris no parecía reconocer la historia, lo que llevó a Khloé a buscar a alguien más que pudiera confirmar si realmente había ocurrido.

La siguiente persona a la que recurrió fue Kylie Jenner. Khloé se comunicó con su hermana para preguntarle si también recordaba que Kris Jenner les hubiera dicho que era colombiana. Kylie respaldó el recuerdo de Khloé y la conversación terminó convirtiendo una vieja historia familiar en uno de los momentos curiosos del episodio.

Por último, Khloé Kardashian recordó que su madre también utilizaba algunas palabras en español cuando hablaba con sus hijas, aunque también se refirió con humor al limitado vocabulario en español que tenía su madre.

Es clave recordar que Kris Jenner nació hace 70 años en San Diego, California, y es hija de Mary Jo Campbell y Robert Houghton. Su ascendencia familiar está vinculada principalmente con raíces europeas.

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De hecho, hace cuatro meses la celebridad tuvo que despedir a su madre, quien murió a los 91 años y a la que recordó como "una mujer sabia y extraordinaria".

“Hoy le dijimos adiós a mi hermosa mamá, MJ. No hay palabras para expresar el dolor que siento al despedirme. Ella fue el corazón de nuestra familia, la luz más brillante en cualquier habitación y la persona más amorosa, sabia y divertida que he conocido. Ella me mostró cómo enfrentar los desafíos de la vida con resistencia y fe. Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, cada pedazo de sabiduría que compartiste, y cada momento que nos amaste tan completamente. Extrañaré nuestras charlas diarias, tu sonrisa, tu risa… Nuestros corazones están rotos, pero encontramos consuelo sabiendo que un amor como el tuyo nunca nos abandona realmente", expresó Jenner en su momento.

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