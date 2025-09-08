Kristin Cabot, captada con Andy Byron en concierto de Coldplay, habló de su divorcio

En julio pasado, un concierto de Coldplay que parecía “normal” terminó en el ojo público en el mundo, luego que la kiss cam captara a una pareja muy cariñosa, mientras disfrutaba de las canciones de la banda. Los protagonistas fueron Andy Byron, un reconocido empresario, CEO de Astronomer, una plataforma líder en la industria de orquestación y observabilidad de datos, y Kristin Cabor, la directora de recursos humanos de la misma organización.

Lo que llamó la atención es que una vez ellos notaron que estaban siendo grabados por la cámara y expuestos ante todo el público, reaccionaron tapándose la cara para no ser reconocidos; no obstante, los usuarios en redes sociales descubrieron sus identidades y, lo que se volvió más polémico, fue que ambos estaban casados con sus respectivas parejas, por lo que ese momento habría dejado en evidencia su infidelidad. “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, dijo Chris Martin, vocalista de la banda.

¿Qué dijo Kristin Kabot sobre su esposo?

Debido al escándalo mediático y corporativo, los dos empresarios dejaron de trabajar en Astronomer y se conoció, de acuerdo con medios internacionales, que ambos comenzaron un proceso de divorcio: Andy con Megan Kerrigan, su esposa; y Kristin con Andrew Kabot, su esposo.

Kristin Cabot y su esposo. Fotografía por: Privateer Rum.com - Redes sociales

NBC News aseguró que la exdirectora de recursos humanos solicitó el divorcio el pasado 13 de agosto en Portsmouth, New Hampshire, abriendo un proceso que está en curso. Recientemente, se conoció que Kristin se habría referido a su expareja con fuertes palabras.

Según el portal Daily Mail, la empresaria no se habría mostrado arrepentida por lo que pasó, sino por el contrario, habría justificado lo ocurrido en el concierto de Coldplay señalando que su matrimonio ya venía con algunos problemas desde hace un tiempo. Por eso, parece ser que la filtración de ese video impulsó su decisión de ponerle punto final a su matrimonio. “Es un ególatra obsesionado con el dinero. A eso le llamo karma”, habrían sido las palabras de Kristin, según el mencionado medio de comunicación.

De hecho, Julia Cabot, la segunda esposa que tuvo Andrew, habría asegurado que tuvo una conversación con él, luego del escándalo, donde le confirmó que su relación con Kristin estaba en crisis: “Él respondió: ‘Su vida no tiene nada que ver conmigo’, y dijo que se estaban separando”.