La actriz y exreina Taliana Vargas se volvió a casar. Así fue su renovación de votos

El 15 de agosto del 2015, Taliana Vargas se casó con Alejandro Eder, un reconocido empresario, quien actualmente se desempeña como alcalde de Cali, Valle del Cauca. Ahora, 10 años después, la pareja celebró las ‘Bodas de aluminio’ en compañía de sus dos hijos, Alicia María y Antonio Alejandro Eder Vargas.

A través de sus redes sociales, la actriz, quien interpretó a Clara Cabello en Rafael Orozco, el ídolo, mostró detalles de la ceremonia a la que asistieron sus familiares más cercanos.

Así fue la boda de Taliana Vargas y Alejandro Eder

En una publicación, que tiene de fondo la canción Mi bendición de Juan Luis Guerra, se observa a la actriz con un vestido blanco, mientras su esposo lucía una camisa guayabera blanca y un pantalón beige.

“Renovamos votos. Sí, acepto. Hoy hace 10 años nos casamos y aprendimos en nuestros primeros 10 años que ese SI para toda la vida se construye día a día con el más certero amor, el amor de Dios. Por eso volvimos a la iglesia a dar el SÍ. Un sí a la gracia de Dios en el matrimonio, un Sí a la vida de oración en pareja. Un sí a estar en las buenas, en las malas y en las regulares; un sí de amor, de comprensión y compasión el uno con el otro. Un sí de un amor que madura y crece... Te amo, felices bodas de aluminio, vamos por las de oro”, escribió en el post que cuenta con más de 123 mil likes.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de felicitación. La presentadora Rochi Stevenson le escribió: “Bravo Tali. Dios continúe bendiciendo su amor hasta la eternidad. Feliz aniversario”. Karen Martínez, le dijo: “Familia hermosa. Los quiero. Que Dios los bendiga por siempre”.

Historia de amor de Taliana Vargas y Alejandro Eder

Taliana Vargas y su esposo se conocieron en Cartagena durante el lanzamiento de una telenovela en la que ella participaba. Después de un tiempo saliendo, finalmente se casaron el 15 de agosto en la Hacienda La Rita del Ingenio Manuelita, en zona aledaña a Palmira.

“Estábamos sentados en un restaurante vacío, tranquilo y comenzó a hablar y yo (cara de asombro), sacó el anillo y nos pusimos a llorar, después nos dimos un beso y nos casamos”, contó en una oportunidad la actriz.