La doctora Polo de ‘Caso Cerrado’ aclara rumores de su supuesta boda con Ana Gabriel

En los últimos días, ha circulado en redes sociales un rumor que ha llegado a diferentes países de Latinoamérica. Se habla de una supuesta boda secreta entre la famosa abogada y presentadora de televisión Ana María Polo, mejor conocida como la doctora Polo del programa Caso Cerrado, y la cantante mexicana Ana Gabriel.

Todo comenzó por una fotografía que se volvió viral, donde, supuestamente, ambas figuras públicas aparecían en una ceremonia íntima. La imagen se compartió por diferentes perfiles en redes y medios de comunicación, acompañada de afirmaciones sobre un enlace matrimonial que, supuestamente, se habría llevado a cabo en secreto, lo que desató una ola de especulaciones entre los fanáticos y los medios de comunicación. Ese rumor fue reforzado cuando, además, se filtró un audio con la supuesta voz de la periodista Paty Chapoy confirmando que las famosas habrían dado el “sí”.

Ana Gabriel en concierto. Fotografía por: FELIPE MARIÑO

¿Qué dijo la doctora Polo de su supuesta relación con Ana Gabriel?

Cansada de las especulaciones, la conductora de Caso Cerrado le concedió una entrevista al periodista Javier Ceriani, donde aclaró si es verdad que se casó con la intérprete de Simplemente amigos.

“Vamos a aclarar una cosa: no me he casado con Ana Gabriel, a quién se le ocurre eso, esa estupidez”, dijo inicialmente. Enseguida, aseguró que esa supuesta fotografía que estaba circulando en las redes sociales, estaría relacionada con algún tipo de montaje: “Ni nos parecemos, a mí me han sacado manzana de Adán y todo en la foto. Más vieja y todo, pero qué ridiculez es esa. ¡Qué inteligencia artificial, señores! Por Dios, cuidado con la inteligencia artificial”.

En agosto del año pasado, la cantante se refirió a su situación sentimental, luego que los medios de comunicación aseguraran que se había casado con una peruana. “Yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto. Lo he dicho siempre: mexicana por nacimiento, colombiana por adopción, un noviazgo muy largo con Chile y casada con República Dominicana”.

Sin embargo, después en sus redes sociales confundió a sus fanáticos al afirmar: “en el año 25 me voy a ir de luna de miel. Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel”. Con esas declaraciones, sembró dudas sobre su situación sentimental.