La ‘bruja Dioselina’ recuerda a ‘la gorda Fabiola’: “me abrazó y me dio un beso”

Hoy, 19 de septiembre, el mundo del entretenimiento en Colombia se vistió de luto con la repentina muerte de Fabiola Posada, conocida como ‘la gorda Fabiola’. La humorista de Sábados Felices se encontraba hospitalizada desde el pasado lunes, pero, después de varios quebrantos de salud, falleció en una clínica en Bogotá.

A través de redes sociales, sus amigos, seguidores y compañeros de trabajo han expresado su dolor. En entrevista con Vea, Gustavo Villanueva, quien interpreta a la ‘bruja Dioselina’ en Sábados felices, recordó con nostalgia a quien no solamente fue su compañera de trabajo y amiga, sino también su madrina.

Te puede interesar: Gorda Fabiola: de qué murió, edad, hijos y más de la humorista de Sábados Felices

Así se enteró la ‘bruja Dioselina’ de la muerte de ‘la gorda Fabiola’

Hablar de la muerte de ‘la gorda Fabiola’ es doloroso, no solo para sus seguidores y familiares, sino también para sus amigos más cercanos. Gustavo Villanueva reveló en exclusiva para Vea cómo fue el impactante momento cuando se enteró de la noticia: “estaba en una cita médica con el gastro, y me llamaron de ‘Noticias Caracol’. Fue muy impactante. No comprendía el contexto inicialmente cuando me empezaron a preguntar. Y entré en shock”, mencionó para este medio.

‘La gordita Fabiola’ no solo era su gran amiga. Tenían un lazo aún más especial que los unía. La humorista, quien ayer había cumplido 61 años, también era su madrina.

El humorista nos contó la particular y divertida anécdota del porqué él se convirtió en su ahijado.

“Ella era mi madrina. Cuando su hijo estaba pequeño, fuimos al jardín infantil a recogerlo. Ella me dijo, ‘espérame aquí afuerita entro por el niño’. Ella entró y se puso a conversar con las profesoras, y yo aproveché para ir a la tienda a comprar un refresco. Cuando ella salió y no me vio, empezó a decir: ‘¡Mi ahijadito!, ¿dónde está mi ahijadito?, yo lo dejé aquí afuerita’, y todas las profesoras se pusieron a buscar pensando que el ahijadito era un niño, y cuando llegué, ya las profes iban a llamar la policía, la gordita dijo: ‘Llegó mi ahijadito’ y me abrazó, y una profesora que era como toda espontánea, le dijo a una compañera de ella en voz baja, (pero yo alcancé a escuchar ): ‘¿Ese güevonzote es el ahijadito?’”, contó el artista.

Vea también: Catalina Gómez de ‘Día a Día’ rompió en llanto por muerte de ‘la gorda Fabiola’

Gustavo Villanueva recuerda los mejores consejos que le dio ‘la gorda Fabiola’

Según han dicho varios humoristas, excompañeros de la samaria, ella era como la mamá de todos, la que siempre mediaba cuando las cosas se ponían difíciles. La ‘bruja Dioselina’ recordó uno de los tantos consejos que la también actriz le dio un día y que quedó marcado en su corazón.

“Yo era participante del programa en la sección de ‘cuenta chistes’. Ella estuvo de jurado, y yo gané. Cuando ella salió del estudio se acercó y me dijo: ‘Tienes demasiado talento. No te dejes derrumbar por nada por qué tu misión está aquí’, me abrazó y me dio un beso. Desde ahí la amé, y se convirtió en mi madrina... Siempre me echaba la bendición, y luego de encomendarme a todos los santos, me decía: ‘Ahijadito, avanza siempre por el sendero divino que Dios ha puesto para ti, y todo saldrá bien”.

A ‘la gorda Fabiola’, contó el humorista, era a la única persona a quien le compartía sus temores, angustias y logros. “Creo que su mejor legado fue enseñarnos a través del ejemplo, que el verdadero liderazgo se construye a través del amor”, aseguró.

Finalmente, el artista envió un sentido mensaje a Polilla y demás familiares de la humorista. “A polilla, (mi hermano del alma) Mucha fuerza, y quiero agradecerle, por haber sido ese esposo ejemplar e intachable en todos los sentidos. Muy merecedor de haber tenido a su lado a una fuente de amor inagotable como siempre lo fue mi madrina. A su familia, muchas gracias por haberme prestado a esa hermosa madre, que siempre estuvo paso a paso en muchas etapas de mi vida, aún en el nacimiento de mis hijos, en mis éxitos y derrotas”.