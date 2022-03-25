La declaración de Ricky Montaner sobre Sebastián Yatra que se volvió tendencia en redes

En las últimas horas, medios de comunicación nacionales e internacionales, y usuarios en redes sociales volvieron tendencia a Ricky Montaner, uno de los hijos de Ricardo Montaner, por una entrevista que concedió para el reconocido pódcast.

¿Qué dijo Ricky Montaner sobre Sebastián Yatra?

En el programa, el artista venezolano dijo: “Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta, no de mucho tiempo, donde escribíamos canciones casi como hacer el amor. Escribimos una canción que sentimos que era realmente especial, que podía alcanzar el mundo. Terminamos nuestra relación sentimental y hubo un tiempo de separación, pero después volvimos a nuestra amistad”.

Rápidamente, el video de la entrevista se volvió viral en redes sociales. Aunque el artista dijo eso a manera de broma, en tono sarcástico, muchos lo interpretaron de manera literal: “Ahora todo tiene sentido”, “de razón”, “qué descubrimiento”, “lo que se ve no se pregunta”.

Sin embargo, hubo quienes entendieron el verdadero sentido de lo que dijo: “Yo no lo tomo literal, dice que una relación amorosa porque escribían canciones como si hicieran el amor... Es una metáfora... Bueno así lo entiendo, “ellos son bromistas no es la primera vez que dicen eso”, “yo entendí es una relación amorosa laboral donde los sentimientos estaban a flote eso no quiere decir que sea a nivel emocional a mí parecer”, “ya dijeron en la televisión que era un chiste para volverse virales”.

¿Quién es la esposa de Ricky Montaner?

El hermano de Evaluna está casado con la modelo y actriz argentina Stefanía Roitman. La pareja contrajo nupcias el 8 de enero del 2021, luego de dos años de relación. Los artistas se conocieron a través de redes sociales, así lo contó en una oportunidad la argentina en una entrevista con el programa argentino de Telefe ‘PH, Podemos Hablar’: “Me reaccionó a una historia en Instagram y me tiró un corazón”, dijo. Sin embargo, ella no sabía que era él, pues le escribió desde el perfil de Mau y Ricky: “(Me dijo) ‘Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas soy el soltero y el menos guapo de los dos hermanos Montaner’”.

Por su parte, Ricky contó: “Primero la invité a un show que estábamos teniendo en Buenos Aires para que lo viera, literal. Y ella fue al concierto. Allí tuvimos la posibilidad de conocernos, porque fuimos a una cena grupal todos. Y a partir de ese momento yo sabía que ella me gustaba”.