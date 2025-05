Marcela Reyes aseguró que Karina García tuvo romance con su ex: “me dio duro”

El 19 de abril fue tendencia la visita de Marcela Reyes a La casa de los famosos. La DJ fue una de las artistas invitadas a la fiesta que la producción hace todos sábados. Sin embargo, su actitud con Karina García llamó la atención de los televidentes y usuarios en redes sociales.

Una vez la vio, Karina, quien sostiene un romance con Altafulla, se mostró emocionada; incluso, lloró al verla y corrió a abrazarla, pero la actitud de la DJ y empresaria sorprendió, pues fue indiferente.

Al día siguiente, Reyes publicó un video en su cuenta de Instagram explicando el por qué de su reacción al ver a su amiga. Contó que tenía instrucciones claras de ‘El Jefe’ de mantener distancia con las participantes con quienes tenía un vínculo afectivo.

La DJ fue la invitada a la fiesta del fin de semana en ‘La casa de los famosos’. Su actitud con Karina García fue muy cuestionada en redes sociales. Fotografía por: Instagram - Canal RCN

Marcela Reyes habló de Karina García

Pese a sus declaraciones, los internautas comenzaron a especular que, en realidad, su distancia con Karina se debía a otros motivos. Según ellos, tendría que ver con un supuesto triángulo amoroso con su exesposo B King.

Esa versión fue confirmada por la misma Marcela, quien, en entrevista con Buen Día Colombia, aseguró que esos rumores eran ciertos: “hablaron con mucha seguridad, me contaron muchas situaciones que habían sucedido con mi expareja y con mi amiga. Que mi expareja y mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas … Me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los habían visto, muy comprometedoras", afirmó.

Asimismo, aseguró que, una vez se enteró de la noticia, se mostró sorprendida, pues Karina era su amiga: “estoy muy confundida con el tema, me dio un poco duro, obviamente, pero después me llegaban más y más personas, mensajes y empezó a crecer esa bolita de nieve".

Es por eso, que Marcela reaccionó como lo hizo en su visita al reality de convivencia, pues ya tenía conocimiento de lo que había ocurrido con su exesposo y su amiga. “Estaba muy triste, muy confundida, traté de ser lo más profesional posible cuando entré a la casa, igual también tenía muchas restricciones, por eso fue que no me pude comunicar muy bien... Me puse a llorar en el camerino antes de ingresar, me dio mucho sentimiento, pero ya después solté, respiré, yo estaba más enfocada en mis cosas, en trabajar“.