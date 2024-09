‘La Gorda Fabiola’: publican audio que deja al descubierto su último deseo

La muerte de ‘La Gorda Fabiola’ tomó por sorpresa a sus seres queridos y seguidores, aun cuando la humorista enfrentó serios problemas de salud en sus últimos años. En 2018, por ejemplo, sufrió una serie de infartos y tuvo que ser operada a corazón abierto, tras lo cual estuvo en coma por 23 días.

De acuerdo con la samaria, durante el tiempo que estuvo en estado de inconsciencia vivió una experiencia sobrenatural de la cual habló en La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol.

“Cuando estuve en coma me vi en un sitio que parecía una caverna, con iluminación que era como de antorchas de fuego. Allí había gente mala: unos lloraban, otros se lamentaban y también estaban los que pedían auxilio, ayuda y perdón. De repente llegó un hombre, con un rostro muy horrible, que me metió a una jaula y comenzó a darme latigazos. Yo sentía ese dolor en mi espalda y era tanto que pensé que ya estaba muriendo (...) Luego me mostraron algo así como un video de todas mis acciones malas; y todo me lo cobraron ahí, todo, todo. Yo solamente lloraba y pedía que me dejaran salir”, comentó ‘La Gorda Fabiola’ en aquella ocasión.

El último deseo de ‘La Gorda Fabiola’

Precisamente, fue esta cercana experiencia con la muerte lo que llevó a la comediante a abordar el tema en varias ocasiones. Tal y como ocurrió en una charla que tuvo con Lo sé todo, en la cual dejó al descubierto lo que resultó ser uno de sus últimos deseos.

En dicha entrevista, ‘La Gorda Fabiola’ expuso qué le gustaría que dijera la lápida de su última morada: “Siempre he soñado con que mi tumba tenga un epitafio que diga: ‘Descansa en Paz alma Mía, solo querías reír’. Ese me gustaría que fuera mi epitafio”.

Por último, la también actriz se refirió a la forma en que le gustaría ser recordada por sus amigos y seguidores, pero sobre todo por los fanáticos que la convirtieron en una figura popular de la televisión colombiana.

“El legado que quisiera dejar y que entendieran, primero, las mujeres de tallas plus que tienen sobrepeso, es que ellas también son bellas. Para todos los gustos hay y no tienen que sentir ningún complejo. Vuelvo y saco la misma palabra: busquen sus fortalezas y saquen provecho de ellas, y llévense el mundo por delante que para nosotras también hay espacio. El legado para todo el mundo es que hay que reír, pese a la adversidad. Reír llorando es lo más bello que puede pasar y la risa. Siempre que estén tristes, que estén deprimidos y agobiados, busquen de qué reírse en la cotidianidad”, concluyó Fabiola Posada en su momento.