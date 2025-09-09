‘La Liendra’ fue víctima de estafa en Nueva York: “Me siento como un tonto”

Tras una breve pausa en sus labores como creador de contenido, Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, reapareció en redes sociales con publicaciones que han generado conversación. En una de ellas explicó el origen de las heridas que mostró recientemente en su rostro, y en otra relató cómo fue víctima de una estafa durante un viaje a Nueva York.

¿Qué le pasó a ‘La Liendra’ en Nueva York?

Según el influenciador, quien participó recientemente en La casa de los famosos Colombia, en medio de sus vacaciones se vio obligado a comprar unos audífonos con el fin de facilitar la grabación y edición de sus videos. Sin embargo, cometió el error de adquirir el artículo por un precio más bajo del habitual.

“Me robaron, me tumbaron, me siento como un tonto, ¿cómo me voy a dejar robar así? Ustedes saben que me encuentro acá en Nueva York grabando un documental de las Torres Gemelas para el 11 de septiembre y ayer estaba por Times Squarey les mostré esto”, expresó ‘La Liendra’ al mostrar el momento en que está negociando y el vendedor se niega a que su rostro sea captado en cámara.

Posteriormente, mencionó que la compra de los audífonos se hizo efectiva. Sin embargo, se llevó una amarga sorpresa al destapar la caja y darse cuenta de que el supuesto vendedor fue un criminal que lo estafó y le hizo el popular ‘cambiazo’ (técnica de hurto muy popular en Colombia que consiste en ofrecer un producto y, rápidamente, cambiarlo al momento de entregarlo al comprador por otro elemento sin valor).

“Le compré los audífonos en 130 dólares y venían empacados en plástico, con todo lo normal. Pero hoy los destapo, dizque para irme tranquilito a grabar el documental, y me encuentro con esto”, relató ‘La Liendra’, quien mostró que al interior de la caja tan solo había papel higiénico: “Pagué 130 dólares, como 500.000 pesos colombianos, por un rollo de papel higiénico. Lo que me da risa es que yo juraba que había hecho el negocio de mi vida. Porque mi novia se los compró y le costaron como 350 dólares. Ustedes saben que, a uno como colombiano, le gusta sentir que hizo un negociazo ¡Y me pegan esa robada!”.

“Con razón el tipo no se dejaba grabar ¡Tengo una rabia!, pero también me da como risa ¡Me siento como un idiota! Este man era de África, ni siquiera hablaba español. Donde hablara español, me quita el apartamento", concluyó entre risas.