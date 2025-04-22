La Liendra hizo millonaria donación a colegios con ganancias de sus documentales de YouTube

Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, sorprendió a sus seguidores con una iniciativa que busca apoyar a niños y adolescentes de escasos recursos, brindándoles herramientas básicas para el regreso a clases. Los kits incluyen útiles fundamentales como cuadernos, lápices, colores, borradores y otros implementos esenciales para el desarrollo académico.

¿Cuánto dinero destinó La Liendra para los kits escolares?

Según compartió el creador digital, la idea nació al darse cuenta de las dificultades que muchas familias enfrentan para cubrir los gastos escolares al inicio del año. Por eso, decidió destinar una parte de las ganancias que obtiene de la monetización de los documentales que publica en YouTube a esta causa social. Las producciones audiovisuales que ha publicado en su canal han alcanzado millones de visualizaciones, convirtiéndose no solo en entretenimiento, sino también en una fuente de recursos que ahora benefician de manera positiva a comunidades vulnerables. “La idea era devolverle algo a la gente que siempre me ha apoyado. Este dinero viene del cariño de quienes ven mi contenido, y sentí que debía transformarse en algo que realmente ayudara”, dijo.

La iniciativa ha sido muy bien recibida por sus seguidores, quienes resaltan que este tipo de acciones muestran cómo el contenido digital puede ir más allá de las pantallas y convertirse en una verdadera herramienta de transformación social: “Qué grande eres Lali”, “qué hermosura”, “qué gran labor estás haciendo”, “bendecido para bendecir”, “gracias por no olvidar tus raíces, el Quindío te lo agradece”, “yo solo veo alguien que está sanando su niño interior, qué admiración”, “Dios conoce tu corazón”.

Durante varios días, su equipo de trabajo se dedicó a visitar colegios rurales y comunidades remotas, enfocándose especialmente en aquellos lugares donde, a pesar de que los alumnos ya llevaban semanas en clases, todavía no contaban con los materiales escolares básicos.

En su discurso mientras entregaba los kits, el influencer se mostró conmovido: “Tengo un nudo en la garganta que solamente es agradecimiento. Este es el cuarto colegio que he visitado. Lo que venimos haciendo no es solamente es en esta institución. Lo que siento en este momento no lo sentía hace muchísimo tiempo”, dijo.

El creador de contenido publicó en sus redes sociales donde se observa a los niños con una sonrisa recibiendo los implementos necesarios para sus estudios. “Gracias por ver los documentales. Fue un gusto y un placer haber entregado estos 1.000 kits. Gracias por ver mi contenido”, agregó.

Tras su participación en La casa de los famosos el año pasado, el originario de La Tebaida dedicó gran parte de su tiempo a desarrollar ese tipo de contenido en su canal de YouTube, algo que ha sido elogiado por sus fanáticos y nuevos seguidores.