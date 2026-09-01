La Segura reveló la millonaria cifra que tuvo que pagar a la DIAN por no declarar

La generadora Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’ y quien fuera participante de ‘La casa de los famosos’, de RCN se sentó a conversar con la española Eva Rey en su pódcast ‘Me vale’, donde se refirió a varios asuntos.

Sentada en el sofá, habló de su vida personal, de lo que piensa de los influencers y la política admitiendo que en algunas ocasiones le han ofrecido dinero para involucrarse en el tema, pero ha preferido ser responsable, ya que no es un asunto que conozca a fondo como para recomendar candidatos o hacer sugerencias.

De igual manera, abordó su experiencia con respecto a los impuestos que hay que pagar ante la DIAN y admitió que hubo una época en su vida que no le prestó atención a esa obligación y se le acumuló una millonaria suma de dinero que debió cancelar.

Todo comenzó cuando Rey le preguntó a la influencer de 33 años sobre quién tenía más dinero en su cuenta si ella o su esposo Ignacio Baladán. La generadora dijo que no sabía y ella no era el tipo de persona que revisa cuánto tiene su pareja en la cuenta, pero eso sirvió de entrada al tema de los impuestos, al decir “a mí la Dian le cogió por delante y por detrás y me tocó trabajar para pagar las consecuencias de mis actos”.

Eva concluyó que lo dicho por la influencer era porque había acumulado una deuda con el ente que recauda impuesto en el país, ante lo cual la caleña explicó.

La Segura debió pagar más de 2.000 millones de pesos a la DIAN

“Yo estaba muy joven, yo no sabía qué era una factura electrónica. No tenía responsabilidad de nada y tampoco tenía conocimientos de la ignorancia. Como pez en el agua, nadaba y nadaba, pero no reportaba”, dijo la influencer que contó que llegó un momento en que la deuda alcanzó la cifra de los 2.000 millones de pesos.

“Sí fue un proceso muy fuerte en el cual literalmente me tocó trabajar para pagar las consecuencias de mis actos”, mencionó la exparticipante de ‘La Casa de los famosos’ que aclaró que actualmente se encuentra libre de esas deudas. “Gloria a Dios, me ha ido superbién, he trabajado muchísimo”.

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