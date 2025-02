La Segura tuvo fuerte caída. Preocupó por su embarazo: “pudo haber sido trágico”

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, es una de las creadoras de contenido más comentadas del país. Su nombre tomó más fuerza en medios de comunicación y redes sociales gracias a su participación en la primera temporada de La casa de los famosos.

Durante su paso por el reality, se comprometió con Ignacio Baladan, un reconocido chef uruguayo. En octubre del año pasado, la pareja confirmó que están en la dulce espera de su primer hijo. Posteriormente, el 30 de diciembre confirmaron que se casaron en una ceremonia civil. Ahora, se encuentran en la última etapa del embarazo, ansiosos por recibir a Lucca, su primogénito.

¿Qué le pasó a La Segura?

En las últimas horas, la influencer caleña preocupó a sus seguidores al contar que sufrió una caída el pasado domingo en horas de la noche. Afortunadamente, se encontraba en compañía de su esposo.

“Ayer me caí horrible, no les conté nada porque no quería preocuparlas, pero me caí muy mal, feo, saliendo del ascensor. Llegamos a la casa como a las 10 de la noche y saliendo del ascensor, me enredé con el pantalón y me fui de frente, en cámara lenta”, dijo.

Para su tranquilidad y la de sus seguidores, la creadora de contenido aseguró que al bebé no le pasó nada. Por su parte, ella tuvo un hematoma en la pierna. “Gracias a Dios mi bebé está bien, obviamente hoy estaba como loco moviéndose dentro de la panza a las 6 de la mañana. Yo soy la que está adolorida”.

¿Cómo fue la caída que sufrió La Segura?

La creadora de contenido confesó que sintió miedo por su bebé, por ello, procuró que el golpe no fuera de frente, para no afectarlo. “Nacho no podía hacer nada, porque en un lado tenía la batería del carrito de ‘La segura móvil’, en la otra tenía una maleta, el cargador, cuando él volteó, me vio en el aire, pero yo ya estaba comiendo piso”, dijo.

Enseguida, agregó: “toda la parte izquierda de mi panza me duele horrible porque yo en el aire alcancé a girarme, yo iba de frente con la panza, lo primero que yo pensé fue no caer encima de la barriga, me giré y amortigüé con una cosa de plástico que había en el piso, pudo haber sido trágico, pero no lo fue gracias a Dios, mi bebé está bien, sabía que el golpe había sido duro para mí, pero no para el bebé”.

Finalmente, aseguró que el susto fue grande. “Cuando nachito (su esposo) me quitó el pantalón yo decía: ‘me salvé’. Yo estaba demasiado adolorida, yo no hacía sino llorar, pero era del susto, yo sabía que estaba adolorida por el golpe en el lado izquierdo, pero yo sabía que mi bebé estaba bien... Yo me acosté, empecé a tocarme la panza, yo lloraba, yo decía: ‘diosito que mi bebé este bien, por favor’, yo maniobré”, afirmó.